Deutschlands größter Robo-Advisor expandiert über die Alpen

Scalable Capital expandiert nach Österreich. In Kooperation mit der Raiffeisen Bankengruppe brachte das in München und London ansässige Fintech dort gestern die digitale Vermögensverwaltung „WILL“ an den Start. Die Raiffeisen-Gruppe hat in Österreich 2,8 Millionen Kunden und ist damit die größte Bankengruppe in der Alpenrepublik.