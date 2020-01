500.000 Euro Vermögen halten die meisten Deutschen für erreichbar

Eine Menge Geld, aber nicht unerreichbar – nur 22 Prozent der Deutschen glaubt gar nicht daran, ein Vermögen im Wert von 500.000 Euro aufbauen zu können. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage von Kantar Emnid im Auftrag der Postbank. Drei von vier Befragen (74 Prozent) halten ein Vermögen in dieser Größenordnung für erreichbar. Wie genau es am besten zu erwirtschaften ist, darüber gehen die Meinungen allerdings auseinander.

Wohneigentum als Königsweg für die Vermögensbildung

Eigener Immobilienbesitz ist für die Befragten offenbar der Königsweg zur finanziellen Sicherheit. Jeder Vierte (26 Prozent) ist der Meinung, dass ihm Wohneigentum zu einem Vermögen von einer halben Million Euro verhelfen könnte. Unter den Befragten zwischen 16 und 29 Jahren glaubt das sogar 34 Prozent.

„In vielen Regionen gewinnen Immobilien stetig an Wert, dies betrifft mittlerweile nicht nur die Ballungsräume und ihre Speckgürtel, sondern auch viele ländliche Gebiete“, sagt Jörg Koschate, Experte für Baufinanzierungen bei der Postbank. „Offenbar sind viele Menschen zuversichtlich, dass sie von dieser Entwicklung profitieren können – allen voran die jungen Deutschen.“ Zwar sei es gerade für sie oft schwierig, die hohen Eigenkapitalanforderungen zu stemmen, „aber sie haben noch einen verhältnismäßig langen Anlagehorizont, der sie optimistisch stimmt.“

In Ostdeutschland glaubt laut der Umfrage nur jeder Fünfte (19 Prozent) daran, mit Immobilien ein Vermögen aufbauen können. Dies lasse sich durch die dort vielerorts schwächere Wertentwicklung von Wohneigentum erklären, erklärt Koschate. „In einigen ostdeutschen Regionen verlieren Immobilien deutlich an Wert, insbesondere durch den dortigen Bevölkerungsrückgang.“

Jeder Fünfte hofft auf Fortuna

Bundesweit hofft jeder Fünfte hofft bei der Vermögensbildung in erster Linie auf Fortunas Hilfe. 19 Prozent aller Befragten glauben, 500.000 Euro Vermögen am ehesten durch einen Lottogewinn erreichen zu können. Neun Prozent aller Deutschen hoffen auf eine Erbschaft. Lediglich sieben Prozent glauben daran, dass man durch Arbeit ein Vermögen von 500.000 Euro aufbauen kann. Ebenso viele setzen auf die Geldanlage in Fonds und Aktien, sechs Prozent aufs Sparen.