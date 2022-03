Plus 8,5 % wegen Wetter: Teure Teilkasko bringt Trendwende für Kfz-Prämien

Erstmals seit über einem Jahr sind die mittleren Jahresprämien in der Kfz-Versicherung wieder teurer als im Vorjahresvergleich. Das liegt vor allem an teuren Teilkasko-Tarifen: Diese liegen aktuell 8,5 Prozent über dem Wert von vor 12 Monaten. Das zeigt der Verivox-Kfz-Versicherungsindex.

Unwetter machen Teilkasko bis zu 8,5 Prozent teurer

In der Teilkasko-Sparte deutet sich der Preisumschwung schon etwas länger an. Hier liegen die mittleren Prämien bereits seit dem Herbst 2021 wieder über dem Vorjahreslevel. Zum Jahresende waren sie 8,1 Prozent teurer – aktuell sind es sogar 8,5 Prozent.

Das zeigt der Kfz-Versicherungsindex, den Verivox in Zusammenarbeit mit dem Statistik-Experten Professor Dr. Wolfgang Bischof von der Hochschule Augsburg erstellt. Untersucht wurde die Preisentwicklung im Vergleich zum Vorjahresmonat. Da die Kfz-Versicherungspreise saisonalen Schwankungen unterliegen, ist dieser Vorjahresvergleich besonders aussagekräftig, um allgemeine Preistrends abzubilden.

Die Ursachen für den Preisanstieg erläutert Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH: „2021 mussten die Versicherer in der Teilkasko besonders viele Unwetterschäden bezahlen. Das führte zu Preissteigerungen in dieser Sparte. Noch haben nicht alle Anbieter diese Mehrkosten eingepreist. Darum könnte sich dieser Teuer-Trend in der Teilkasko in den kommenden Monaten fortsetzen.“

Preise zum Jahreswechsel erstmals wieder über Vorjahr

Im Herbst hatten günstige Preise in den anderen Versicherungssparten den Anstieg bei den Teilkasko-Tarifen zunächst noch ausgeglichen. Inzwischen tragen aber auch höhere Haftpflichtpreise (+3,6 %) zur allgemeinen Verteuerung auf dem Kfz-Versicherungsmarkt bei. Kostendämpfend wirken die weiterhin günstigen Preise in der Vollkaskosparte. Hier zahlen Autofahrer im Mittel aktuell gut 5 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Im Mix sämtlicher Versicherungsarten liegen die mittleren Preise seit Dezember wieder über dem Vorjahresniveau. Zuvor waren sie das gesamte Jahr 2021 über günstiger. Im November 2020 lagen sie zum letzten Mal über dem Vorjahreswert. Aktuell beläuft sich der Preisanstieg im Jahresvergleich auf rund 1 Prozent.

26 Prozent Sparpotenzial mit günstigen Tarifen

Im günstigen Preissegment ist der neue Teuer-Trend noch nicht voll angekommen. Nur in der Teilkasko-Sparte liegen die Preise der günstigsten Tarife knapp ein Prozent über dem Level des Vorjahres, in allen anderen Versicherungsarten sind sie gesunken. Im Durchschnitt aller Sparten zahlen Versicherte für die günstigsten Angebote rund vier Prozent weniger als noch vor einem Jahr. Dadurch klafft zwischen günstigen Angeboten und Tarifen aus dem mittleren Preissegment aktuell eine Lücke von 26 Prozent.

„Auch preisbewusste Autofahrer müssen nicht auf umfassenden Versicherungsschutz verzichten“, sagt Wolfgang Schütz. „Der Marktvergleich zeigt, dass auch in vielen Tarifen aus dem günstigsten Preissegment wichtige Leistungen wie der Schutz bei Schäden infolge grober Fahrlässigkeit oder eine Mallorca-Police enthalten sind.“

Methodik / Kfz-Versicherungsindex:

Verivox berechnet den Kfz-Versicherungsindex gemeinsam mit dem Statistik-Experten Professor Dr. Wolfgang Bischof von der Hochschule Augsburg. „Für den Kfz-Versicherungsindex verwenden wir ein statistisches Verfahren, das die reale Preisentwicklung der Versicherungstarife abbildet“, sagt Wolfgang Bischof. „Einfache Durchschnittsberechnungen auf Basis der abgeschlossenen Versicherungsprämien würden zu falschen Ergebnissen führen, denn Veränderungen in den Kundengruppen werden dabei nicht berücksichtigt.“ Der Kfz-Versicherungsindex zeigt die Preisentwicklung im Neugeschäft.