Mercedes-CLA-Fahrer sammeln am häufigsten Punkte in Flensburg

Heidelberg. Bis zu 218 PS bringt der Mercedes CLA auf die Straße. Und die nutzen Fahrerinnen und Fahrer offenbar auch aus: In keinem anderen Automodell sitzt so häufig eine Fahrerin oder ein Fahrer mit Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg. Beim CLA liegt der Anteil der Versicherten mit Flensburg-Punkten 70 Prozent über dem Durchschnitt. Das zeigt eine Auswertung der Kfz-Versicherungsabschlüsse des Vergleichsportals Verivox.