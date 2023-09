Flensburg-Ranking: Skoda-Superb-Fahrer sammeln am häufigsten Punkte

Heidelberg. Skoda-Superb-Fahrer haben um 91 Prozent häufiger Punkte in Flensburg als der Durchschnitt. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Vergleichsportals Verivox. Im Marken-Ranking führen Porsche-Fahrer. Konsequenzen für die Versicherungsprämie müssen allerdings nur noch wenige Fahrer befürchten.

Wer eine Kfz-Versicherung abschließt, macht dabei Angaben über vorhandene Punkte in Flensburg. Diese Informationen hat Verivox anonymisiert ausgewertet. Berücksichtigt wurden dabei die 100 Automodelle und die 30 Automarken, die am häufigsten über das Vergleichsportal versichert werden.

Beim Vergleich der Marken liegen Hersteller besonders leistungsstarker Fahrzeuge vorne: Porsche-Fahrer führen das Modell-Ranking mit 76 Prozent über dem Durchschnitt an, dicht gefolgt von Land Rover (75 Prozent über Durchschnitt) und Jaguar (73 Prozent).

StVO-konform: Mitsubishi-Fahrzeuge und der Fiat Panda

Am unteren Ende der Marken-Skala liegen Mitsubishi-Fahrer. Sie haben um 40 Prozent seltener Punkte als der Durchschnitt. Bei den Modellen landet der Fiat Panda am unteren Ende: Mit 64 Prozent unter dem Durchschnitt wird der kleine Italiener bevorzugt regeltreu durch die Straßen gelenkt. Und auch Fahrer von Mitsubishi Colts (57 Prozent unter Durchschnitt) weisen eine geringe Neigung zur Übertretung von Verkehrsregeln auf.

Nur noch selten höhere Prämien

Auf die Versicherungsprämie wirken sich die Punkte in Flensburg nur noch bei wenigen Versicherern aus. Durchschnittlich liegt der Aufschlag dann bei 5 Prozent, in der Spitze müssen Punktesünder mit 23 Prozent mehr rechnen.

"Versicherer können Schadenquoten und -häufigkeiten immer besser berechnen und prognostizieren", sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "In der Tarifierung der Versicherungsprämien gibt zudem die aktuelle Schadenfreiheitsklasse viel zuverlässiger Aufschluss über die Wahrscheinlichkeit eines Unfallschadens."

Dennoch sollten Fahrer beim Versicherungsabschluss unbedingt korrekte Angaben zu ihren Punkten machen. "Wer beim Abschluss falsche Angaben macht, riskiert im Schadensfall Strafzahlungen", so Wolfgang Schütz.

Methodik

Untersucht wurden die 100 Pkw-Modelle und die 30 Pkw-Marken mit den meisten Versicherungsabschlüssen über Verivox in den vergangenen 24 Monaten. Die Angaben zu den bestehenden Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg hat Verivox anonymisiert ausgewertet. Für die Auswirkung auf die Versicherungsprämie hat Verivox die Preise für einen Golf VII 1.2 TSI in rund 400 Vollkaskotarifen von 70 Kfz-Versicherern ausgewertet.