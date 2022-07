PŸUR: BasisTV mit 94 TV-Sendern gratis zum Internet-Tarif

Der Berliner Kabelnetzbetreiber Tele Columbus hat die aktuellen Aktionsangebote seiner Kabelmarke PŸUR verlängert. Neukunden erhalten bei Buchung eines Internettarifs oder eines Kombipakets bis zum 25. Juli 2022 jeweils zwölf Monate lang 50 Prozent Rabatt auf die Tarife. Obendrauf winkt für kurze Zeit ein weiterer Bonus in Form von kostenlosem BasisTV mit 94 Sendern.

Kostenloses Kabel-TV zu Internet-Tarifen ab 200 Mbit/s

BasisTV gratis erhalten Neukunden, die aktuell einen Internet-Tarif mit einer Download-Bandbreite von mindestens 200 Mbit/s buchen. Bei BasisTV handelt es sich um einen kostenlosen TV-Kabelanschluss, der den Empfang von bis zu 94 TV-Sendern ermöglicht. 42 der Sender bieten HD-Qualität. Nach Unternehmensangaben ist für den Zugriff auf die Sender keine zusätzliche TV-Hardware erforderlich.

Zwölf Monate 50 Prozent Rabatt auf Internet-Flats und Kombipakete

Die reinen Internet-Flats, die PŸUR unter dem Namen "Pure Speed" vermarktet, erlauben je nach gewähltem Tarif das Surfen mit 20, 200 oder 400 Mbit/s bzw. wenn vor Ort verfügbar auch mit bis zu 1 Gbit/s. Entscheiden sich Kunden beispielsweise für den Tarif "PureSpeed 200", so zahlen sie in den ersten zwölf Monaten einen reduzierten Preis von 16,50 Euro statt regulär 33 Euro pro Monat. Eine Festnetz-Flat zum Telefonieren in das deutsche Festnetz ist für 5 Euro pro Monat zu den Internet-Flats hinzubuchbar.

Soll es ein Kombi-Paket inklusive Festnetz-Flat und TV-Angebot sein, so gilt auch für diese im ersten Jahr ein halbierter monatlicher Preis. Das "Kombipaket 400" mit einer Surfgeschwindigkeit von bis zu 400 Mbit/s kostet im ersten Jahr 30 Euro pro Monat, danach berechnet PŸUR den regulären Preis von 60 Euro monatlich. Bei Online-Buchung entfallen die einmaligen Kosten für Bereitstellung und Versand – eine Ersparnis in Höhe von 60 Euro. Zu den genannten Konditionen binden sich Kunden 24 Monate lang an den Kabelnetzbetreiber.

1&1 HD TV und Empfangs-Hardware sechs Monate lang kostenlos

Auch bei 1&1 gibt es derzeit ein TV-Aktionsangebot. Der Internetprovider ermöglicht Neukunden mit einem Internet-Tarif ab 50 Mbit/s optional die Hinzubuchung von 1&1 HD TV. In den ersten sechs Monaten fällt für die TV-Option kein Aufpreis an. Danach berechnet 1&1 monatlich 4,99 Euro bei Nutzung per Smart-TV, eigenem Streaming-Adapter oder der 1&1 TV-App. Soll der Empfang über die 1&1 TV-Box erfolgen, ist diese sechs Monate gratis und danach für 6,99 Euro monatlich nutzbar. Der 1&1 TV-Stick ist ebenfalls ein halbes Jahr lang kostenlos nutzbar und schlägt danach mit 4,99 Euro pro Monat zu Buche.