Glasfaser: M-net startet neue Regio-Tarife

Der bayerische Glasfaseranbieter M-net will weitere ländliche Gebiete mit FTTH-Anschlüssen versorgen. Dazu vermarktet der in München ansässige Provider ab dem 30. September drei neu Glasfaser-Regio-Tarife für Privatkunden. Der Einstieg ist für Neukunden in den ersten zwölf Monaten zum einheitlichen Preis von 24,90 Euro pro Monat möglich. M-net hat sein bisheriges „Surf&Fon-Fiber Regio“-Portfolio angepasst, um auch an staatlichen Gigabit-Förderprogrammen teilnehmen zu können.

Regio-Tarife zwölf Monate lang für 24,90 Euro pro Monat

Zur Wahl stehen „Surf&Fon-Fiber Regio“-Tarife mit Download-Bandbreiten von 400 bzw. 600 Mbit/s oder 1 Gbit/s. Die Upload-Geschwindigkeit erreicht bis zu 200, 300 oder 500 Mbit/s. Der reguläre monatliche Preis ab dem 13. Monat liegt bei 49,90 Euro für den 400 Mbit/s schnellen Tarif. Wer sich für den Tarif mit 600 Mbit/s entscheidet, zahlt ab dem zweiten Vertragsjahr 69,90 Euro pro Monat. Der Tarif mit Gigabit-Speed kostet ab dem 13. Monat regulär 89,90 Euro im Monat.

In allen drei Tarifen ist neben einer Internet-Flat auch eine Telefon-Flat in das deutsche Festnetz enthalten. Der Regio-Tarif mit 1 Gbit/s bietet zusätzlich eine Telefon-Flat in die deutschen Mobilfunknetze.

Internettarife vergleichen

Bereitstellungspreis entfällt derzeit

Der einmalige Bereitstellungspreis von jeweils 149,90 Euro entfällt aktuell im Rahmen einer Aktion. M-net gewährt zudem eine Wechselgarantie: Wer den Tarif mit 1 Gbit/s oder 600 Mbit/s gebucht hat, kann nach zwölf Monaten bei Bedarf ohne Mehrkosten auf einen niedrigeren Tarif wechseln. Kunden binden sich 24 Monate lang an M-net.

Wechselmöglichkeit für Bestandskunden von M-net

M-net-Bestandskunden, die in einem Gebiet wohnen, das von FTTC zu FTTH aufgerüstet wurde, sollen auf die schnelleren Tarife wechseln können. Der Tarif „Surf&Fon-Fiber 400 Regio“ kostet Bestandskunden 24 Monate lang 34,90 Euro pro Monat. Die FTTH-Glasfaseranschlüsse von M-net sind nach Unternehmensangaben in Kürze beispielsweise in den Kommunen Altenmünster, Mühldorf am Inn, Oberstdorf, Sulzberg, Vilsbiburg und Weilheim verfügbar. In Planung seien viele weitere Ausbauprojekte.

Die neuen Regio-Tarife sind in allen ländlichen Verbreitungsgebieten von M-net erhältlich, in denen das Glasfasernetz mit der Glasfasertechnologie XGS-PON realisiert wurde.

FTTH-Anschlüsse auch über andere Provider

In Bayern bieten auch etliche andere Anbieter schnelle Glasfaseranschlüsse an. So kann beispielsweise Glasfaser mit Gigabit-Speed in verschiedenen Kommunen bei der Telekom, Vodafone, 1&1, O2, Deutsche Glasfaser und weiteren Unternehmen gebucht werden.