Glasfaser: Neue Kooperation für bundesweiten Ausbau

Die Zahl der Kooperationen zum Ausbau von Glasfasernetzen in Deutschland wächst. Am Mittwoch gaben die beiden neuen Partner Deutsche Giga Access (DGA) aus Essen sowie GVG Glasfaser aus Kiel eine bundesweite Zusammenarbeit bekannt. Gemeinsam sollen reine Glasfaseranschlüsse (FTTH) realisiert werden.

Erste Ausbauprojekte starten noch 2022 in Gigabitregion Stuttgart

Die Deutsche Giga Access soll die Planung, den Bau sowie den Betrieb der FTTH-Glasfasernetze übernehmen. Die GVG Glasfaser wird mit ihrer Marke teranet für die Vermarktung der Glasfaseranschlüsse und das Endkundengeschäft zuständig sein.

Noch 2022 sollen erste Ausbauprojekte in Baden-Württemberg starten. Konkret soll der Startschuss in der sogenannten Gigabitregion Stuttgart erfolgen. Die Kooperationspartner wollen Glasfaserkabel in zahlreichen Gemeinden in den Landkreisen Ludwigsburg, Esslingen sowie Rems-Murr verlegen. Bis Mitte 2023 sollen fast 30.000 Haushalte und Gewerbebetriebe von schnellen Glasfaseranschlüssen profitieren können. Der Ausbau werde rein eigenwirtschaftlich erfolgen, öffentliche Fördermittel werden nicht verwendet.

Glasfaser-Wettstreit mit der Telekom

In der Region ist auch die Deutsche Telekom sehr aktiv. Der Bonner Konzern hatte bereits 2019 einen Kooperationsvertrag mit der Gigabitregion Stuttgart unterzeichnet. In diesem Rahmen kooperieren 174 Kommunen mit der Telekom.

Ausbauprojekte auch in anderen Bundesländern geplant

Neben Ausbauvorhaben in Baden-Württemberg prüfen DGA und die GVG Glasfaser zudem zusätzliche Glasfaserausbauprojekte in anderen Bundesländern – etwa in Rheinland-Pfalz. Auch dort soll noch in diesem Jahr in ausgewählten Gebieten ein Vermarktungsstart erfolgen.

Gigabitanschluss ein Jahr lang für 29,90 Euro pro Monat

GVG Glasfaser bietet über die Marke teranet verschiedene Glasfaser-Tarife für Privat- und Geschäftskunden an. Private Haushalte können beispielsweise einen Gigabit-Glasfaseranschluss ein Jahr lang für 29,90 Euro pro Monat und danach für 74,90 Euro monatlich nutzen.