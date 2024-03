Glasfaser in ersten Städten 'flächendeckend' verfügbar

In vielen Orten in Deutschland werden Glasfaserleitungen verlegt, doch die Glasfaserverfügbarkeit in den einzelnen Bundesländern ist sehr unterschiedlich. Einzelne Städte stechen aber hervor: Der Glasfaserverband BREKO hat im Rahmen seiner Branchenmesse "fiberdays 24" zwei erste Städte wegen eines fast flächendeckenden Glasfaserausbaus ausgezeichnet. Doch ein genauer Blick ist ratsam: Denn es gibt verschiedene Glasfaser-Anschlussvarianten.

BREKO: Wolfsburg und Emsdetten erste "echte Glasfaser-Kommunen"

Der BREKO kürte die niedersächsische Stadt Wolfsburg sowie Emsdetten in Nordrhein-Westfalen zu den ersten "echten Glasfaser-Kommunen" in Deutschland. Die Glasfaserverfügbarkeit liege in beiden Städten bei über 90 Prozent. Doch nicht immer wird dies durch reine Glasfaserleitungen bis in die Wohnungen von Haushalten beziehungsweise Büros von Firmen erreicht. Denn diese Glasfaservariante wird als FTTH (Fiber to the Home) bezeichnet und bietet eine Glasfaserverbindung über die gesamte Strecke.

Bei der anderen Glasfaservariante FTTB (Fiber to the Building), reichen die Glasfaserleitungen lediglich bis ins Gebäude, etwa den Keller. Von dort werden die Daten zum Beispiel über eine im Gebäude bestehende alte Verkabelung bis zum Kunden weitertransportiert. Sprich: Die Realisierung von FTTH ist aufwändiger als FTTB, da auch im Gebäude selbst Glasfaserleitungen bis in jede Etage verlegt werden müssen. Und genau dieser Ausbau ist lange Zeit nicht erfolgt, stattdessen wurden von vielen Internetanbietern in einem ersten Schritt nur die Gebäude mit Glasfaser angebunden.

Internetverfügbarkeit prüfen

Wolfsburg kommt nur dank FTTB auf hohe Glasfaserverfügbarkeit

Laut aktuellen Daten des Breitbandatlas der Bundesnetzagentur von Juni 2023 lag die Glasfaserverfügbarkeit von Wolfsburg zum damaligen Zeitpunkt bei über 83 Prozent. Dies galt aber nur bei Berücksichtigung auch von FTTB. Denn FTTH und somit auch Gigabit-Geschwindigkeiten von 1.000 Mbit/s und mehr waren in Wolfsburg Mitte 2023 jedoch erst für rund 36 Prozent der privaten Haushalte verfügbar.

Anders sieht es dagegen in Emsdetten aus: Die Kommune kommt laut dem Breitbandatlas tatsächlich auf eine FTTH-Verfügbarkeit von über 95 Prozent für private Haushalte. Diese Verfügbarkeit gilt auch für die schnellsten Bandbreiten von 1 Gigabit pro Sekunde und mehr.

Die Breitbandstrategie der Bundesregierung sieht erst für das Jahr 2030 eine flächendeckende Glasfaserversorgung vor. Bis zum Jahr 2025 soll die Hälfte der Haushalte in Deutschland mit Glasfaser versorgt sein.