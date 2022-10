Glasfaser der Telekom: 180.000 FTTH-Anschlüsse in 27 weiteren Orten

Die Deutsche Telekom macht Tempo beim Glasfaserausbau. Vor einem Monat erfolgte der Startschuss für die Vermarktung von weiteren 430.000 Glasfaseranschlüssen in 66 Orten. Im neuen Monat Oktober verkündete der Bonner Konzern am Dienstag den Vermarktungsstart von mehr als 180.000 Glasfaseranschlüssen in 27 weiteren Kommunen in Deutschland. Die Telekom wolle in Kürze mit dem Bau beginnen.

Telekom bietet Gigabit-Tarif für rund 80 Euro pro Monat an

Die neuen Glasfaseranschlüsse sollen Download-Bandbreiten von bis zu 1 Gbit/s ermöglichen. Einen entsprechenden Tarif bietet die Telekom mit „MagentaZuhause GIGA“ für 79,95 Euro pro Monat an. Bei manch anderem Anbieter ist Gigabit-Internet günstiger erhältlich. Bei 1&1 beispielsweise lässt sich ein Glasfasertarif mit bis zu 1 Gbit/s dauerhaft für monatlich 59,95 Euro nutzen. Per Kabelanschluss bietet Vodafone Internet mit Gigabit-Speed derzeit noch für rund 40 Euro pro Monat an.

Diese Orte erhalten FTTH-Anschlüsse der Telekom

Von der aktuellen Glasfaser-Ausbauwelle der Telekom sollen Haushalte, Unternehmen und Schulen in diesen Orten profitieren:

Aichwald, Altenkirchen (Westerwald), Bad Kötzting, Berglen, Berlin, Bodenwerder, Denkendorf, Eching,

Frankfurt a.M., Gaimersheim, Grömitz, Hagen, Köln, Lauf a.d.Pegnitz, Lennestadt, Lübeck, Lüdenscheid,

Mayen, Meschede, Villingen, Wachtberg, Weiherhammer, Wiehl, Winnenden, Wörth a.d. Isar und Zehdenick

Für die Ausbauprojekte werde die Telekom rund 1.600 Netzverteiler aufstellen. Erforderlich seien zudem mehr als 1.100 Kilometer Tiefbau. Realisiert werden FTTH-Anschlüsse (Fiber to the Home) bis direkt ins Haus oder in die Wohnung der Kunden.

Anschlusskosten bei früher Buchung sparen

Die Vorbestellung der Glasfaseranschlüsse sei in den Ausbaugebieten bereits jetzt möglich. Eine frühe Buchung im Rahmen der sogenannten Vorvermarktungsphase kann sich für Verbraucherinnen und Verbraucher lohnen. Die einmaligen Kosten von rund 800 Euro für den Anschluss des Hauses an das Glasfasernetz entfallen in diesem Zeitraum. Laut einer Analyse von Verivox lassen sich auch bei etlichen anderen Glasfaseranbietern die Anschlusskosten sparen. Dies gilt in der Regel für Abschlüsse während der Vorvermarktung oder teils auch noch in der Bauphase.