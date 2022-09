Glasfaser: Telekom kündigt 100.000 FTTH-Anschlüsse für Köln an

Die Deutsche Telekom will in der Rheinmetropole Köln bis 2025 rund 100.000 Haushalte und Unternehmensstandorte mit echten Glasfaseranschlüssen (FTTH) versorgen. Das Glasfasernetz soll Download-Bandbreiten von bis zu 1 Gbit/s bieten und offen für andere Anbieter sein, wie der Bonner Konzern am Mittwoch bekanntgab.

FTTH-Ausbau beginnt noch 2022 in ersten Kölner Stadtteilen

Telekom-Kunden könnten nach Unternehmensangaben bereits in großen Teilen Kölns VDSL mit der Turbo-Technologie Super Vectoring nutzen, die Surfgeschwindigkeiten von bis zu 250 Mbit/s ermöglicht. Der Startschuss für das Glasfaserausbauprojekt der Telekom in Köln soll in den Stadtteilen Lövenich und Bayenthal erfolgen. Noch in diesem Jahr werde dort der Bau und die Vorvermarktung beginnen. Bereits in der Vorvermarktungsphase könnten Kundinnen und Kunden den Glasfaseranschluss bestellen.

Open Access: Glasfasernetz auch für andere Anbieter offen

Die Telekom setzt in Köln auf das „Open Access“-Prinzip: Das Glasfasernetz kann auch von anderen Anbietern genutzt werden. Im Frühjahr 2021 hatte die Telekom eine Vereinbarung mit dem Kölner Telekommunikationsanbieter NetCologne geschlossen. Diese ermöglicht die gegenseitige Nutzung der jeweiligen Glasfasernetze.

NetCologne selbst bietet derzeit einen Gigabit-Glasfasertarif an, der in den ersten sechs Monaten zum Preis von 49,95 Euro pro Monat nutzbar ist. Ab dem siebten Monat fallen monatlich 79,95 Euro an. Neben einem Download von 1 Gbit/s erlaubt der Tarif Uploads mit bis zu 100 Mbit/s. Die Telekom bietet Glasfaserkunden ihren Gigabit-Tarif "MagentaZuhause GIGA" dauerhaft für 79,95 Euro pro Monat an. Die Upload-Geschwindigkeit liegt bei maximal 200 Mbit/s.

Schnelle Internetanschlüsse in Köln schon derzeit breit verfügbar

Die Domstadt Köln ist schon jetzt gut mit Highspeed-Anschlüssen erschlossen. Der Breitbandatlas der Bundesnetzagentur gibt für Köln bereits mit Stand November 2021 eine Verfügbarkeit von 93 Prozent für Breitband-Gigabitanschlüsse an. Die Verfügbarkeit von FTTH/B-Anschlüssen mit 1 Gbit/s oder mehr lag bei 72 Prozent. Im Kabelnetz war Gigabit-Speed für 91 Prozent der Kölner Haushalte verfügbar.

Die Telekom hält weiter an ihrem Ziel fest, bis zum Jahr 2025 zehn Millionen FTTH-Anschlüsse in Deutschland zu realisieren. Alleine 2022 plant das Unternehmen bundesweit die Errichtung von rund zwei Millionen Glasfaseranschlüssen.