Immer mehr Depot-Anbieter verzichten auf Ordergebühren

Wertpapiere handeln zum Nulltarif

So sei der Handel über Xetra bei ihnen nicht möglich, schrieben die Tester. Stattdessen arbeiteten Smartphone-Broker wie Traderepublic mit einer, höchstens mit zwei Börsen zusammen. Das müsse aber kein Nachteil sein – zumindest, solange Anleger ohnehin nur bekannte ETF oder Aktien handeln wollen.

Die Tester fanden hier in keinem Fall einen nennenswerten Aufschlag gegenüber dem Xetra-Handel der deutschen Börse. Lediglich bei exotischen Wertpapieren beobachteten sie vereinzelt hohe Handelsspannen. Für eine Order verlangen die Anbieter nur einen symbolischen Euro oder sogar gar nichts.

Der günstigste Depot-Anbieter im Test

Auch bei den Direktbanken und Filialbanken sei einiges in Bewegung. So verlange der noch junge Anbieter Smartbroker für eine Xetra-Order pauschal 4 Euro zuzüglich geringer Fremdspesen. Damit setzt sich der Broker bei allen Modellfällen an die Spitze des Depot-Vergleichs. Der Broker Flatex, viele Jahre unter den Testsiegern, ist dagegen aufgrund der Einführung einer Depotgebühr abgerutscht.

Keine Gebühren beim Kauf ausgewählter Fonds und ETF

Viele Online-Broker und Direktbanken bieten ihren Kunden außerdem eine unterschiedlich große Palette rabattierter Fonds- und ETF an. Beim Kauf der Anteile müssen Anleger dann keine oder nur eine reduzierte Ordergebühr zahlen. Auch für ausgewählte Sparpläne zahlen Verbraucher bei vielen Wertpapierdepots keine Ordergebühren.