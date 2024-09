Finanzen in der Partnerschaft: Hälfte der Männer hält sich für Hauptentscheider – Frauen widersprechen

So unterschiedlich schätzen Männer und Frauen ihre Rollen ein

51 Prozent der Männer sehen sich selbst als Hauptentscheider in Bezug auf die Finanzen im gemeinsamen Haushalt. Weitere 43 Prozent geben an, sich die Finanzthemen in der Beziehung gleichberechtigt aufzuteilen. Nur vier Prozent der Männer sehen ihre Partnerin oder ihren Partner bei Finanzfragen in der Hauptverantwortung.

Im Gegensatz dazu schätzen aber Frauen ihre eigene Rolle in Bezug auf die finanziellen Themen rund um den gemeinsamen Haushalt wesentlich selbstbewusster ein, als ihnen durch ihren Partner zugesprochen wird: Nach eigener Wahrnehmung kümmern sich 37 Prozent der Frauen selbst um die gemeinsamen Finanzthemen im Haushalt. Nur sieben Prozent der Frauen sehen eindeutig ihren Partner beziehungsweise die Partnerin in der Hauptverantwortung.

"Männer und Frauen bewerten ihre Rolle im Hinblick auf die gemeinsamen Finanzthemen in der Partnerschaft sehr unterschiedlich", sagt Sandra Vollmer, Geschäftsführerin der Verivox GmbH. "Während mehr als die Hälfte der Männer in erster Linie sich selbst die Verantwortung für die gemeinsamen Finanzen zuweist, sehen sich 91 Prozent der Frauen mindestens zum gleichen Anteil mitverantwortlich."

Frauen sehen sich eher als Mitentscheider, Männer in der Einzelverantwortung

Frauen sehen sich öfter mitverantwortlich in finanziellen Angelegenheiten: So meinen mehr Frauen (54 Prozent) als Männer (44 Prozent) sich zumindest zum gleichen Anteil um die Haushaltsfinanzen zu kümmern. Hingegen sehen sich Männer öfter in der Rolle als Einzelentscheider.