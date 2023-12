Kfz-Versicherung 14 Prozent teurer als im Vorjahr: Sonderkündigungsrecht nach Preiserhöhungen

Heidelberg. Historische Erhöhungen von aktuell 14 Prozent – Preissteigerungen in der Kfz-Versicherung belasten die Geldbeutel der Verbraucherinnen und Verbraucher. Bei einem Wechsel sparen Autofahrer hingegen durchschnittlich 27 Prozent. Das Vergleichsportal Verivox nennt vier Fälle, in denen Versicherte auch noch nach dem Stichtag am 30. November kündigen können.