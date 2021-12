WLAN in Seniorenheimen: Viele ältere Menschen sind offline

Überproportional viele ältere Menschen in Deutschland sind trotz insgesamt steigender Digitalisierung weiterhin offline. Wie sieht die digitale Teilhabe in Senioreneinrichtungen derzeit aus? Das Vergleichsportal Verivox hat dazu die deutschlandweit 20 größten Betreiber von Alten- und Pflegeheimen angefragt, die in 1.725 Häusern insgesamt 174.167 Plätze anbieten. Nur sechs Betreibergruppen bezogen Stellung zu der Frage, ob sie kostenloses WLAN zur Verfügung stellen.

Fünf Betreibergruppen haben WLAN-Ausbau begonnen

Unter den fünf Anbietergruppen, die bereits mit dem Internetausbau begonnen haben, sind vier privat betriebene. So gibt die Alloheim-Gruppe an, in rund zwei Dritteln ihrer Einrichtungen den Bewohnerinnen und Bewohnern einen WLAN-Zugang zu bieten. "Möglichst zeitnah" sollen alle Heime angebunden werden. In der Korian-Gruppe seien aktuell 149 der 252 Seniorenheime mit WLAN ausgestattet; bis Ende des Jahres sollen alle Einrichtungen einen Zugang erhalten.

Die Deutsche Wohnen gibt den Anteil ihrer mit WLAN ausgerüsteten Pflegeheime mit "etwa 50 Prozent" an. Die K&S-Gruppe meldet WLAN für alle 35 Häuser, allerdings oft nur in Gemeinschaftsräumen. In einem Viertel der Heime könne das WLAN auch auf den Zimmern genutzt werden; pro Jahr sollen bis zu 10 Standorte nachgerüstet werden. Als einziger gemeinnütziger Betreiber hat die Evangelische Heimstiftung Angaben zur Internetversorgung gemacht. Demnach stehe derzeit in 31 ihrer 90 Häuser WLAN zur Verfügung, weitere 15 Heime sollen bis Ende des Jahres nachgerüstet werden.

Internetversorgung ist wichtig für Betreiber und Bewohner

"WLAN in Senioreneinrichtungen kommt nicht nur den Bewohnerinnen und Bewohnern zugute", sagt Jens-Uwe Theumer, Vice President Telecommunications bei Verivox. "Die Betreiber haben oft eigene Digitalisierungsprojekte, etwa für technische Assistenzsysteme oder Telemedizin. Eine flächendeckende breitbandige Internetversorgung ist Voraussetzung auch für digitale Projekte in der Pflege."

Die bisweilen unzureichende Versorgung mit schnellem und stabilem Internet stellt auch die Betreiber von Seniorenheimen vor Herausforderungen. So betont etwa eine Alloheim-Sprecherin, dass es insbesondere in ländlichen Regionen schwierig sei, ausreichend Bandbreite für ein flächendeckendes WLAN in den Zimmern zu erhalten. Hinzu kämen technische Beschränkungen, da die Bandbreite auch im operativen Betrieb des Hauses benötigt werde.

Andreas Westerfellhaus, der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, forderte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe eine bessere Internetversorgung für die Bewohner von Seniorenheimen. "Kein Internet in einer stationären Pflegeeinrichtung bedeutet für die Bewohner eine erhebliche Einbuße an Lebensqualität", betont Westerfellhaus. Per Internet und digitale Medien könnten die älteren Menschen gerade während der Corona-Pandemie soziale Kontakte pflegen. Die Digitalisierung der Heime dürfe nicht an der Finanzierung scheitern, da es genug Fördermittel gebe.

Aufbau einer digitalen Infrastruktur dauert und kostet viel Geld

Das Aufsetzen einer digitalen Infrastruktur bedarf umfangreicher Investitionen in den Einrichtungen. Das betrifft nicht nur die Vernetzung von Gebäuden, sondern auch den Einkauf von Serverkapazitäten, Softwarelizenzen und Geräten. Verbände wie die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen fordern, die Vergabe öffentlicher Gelder an die Schaffung von WLAN-Zugängen in Senioreneinrichtungen zu koppeln. Der Verband hat im August 2021 zusammen mit dem Bundesfamilienministerium den "Digitalpakt Alter" analog zum "Digitalpakt Schule" gestartet. Für die Initiative spielt der digitale Kompetenzerwerb älterer Menschen eine große Rolle.

Die Evangelische Heimstiftung hat nach eigenen Angaben im Jahr 2020 ein WLAN-Investitionsprogramm in Höhe von 7 Millionen Euro gestartet. Der Stiftung zufolge kostet die komplette WLAN-Ausstattung einer kleinen Einrichtung inklusive Verkabelung rund 90.000 Euro; mit einer Bauzeit von rund 6 Wochen sei dafür zu rechnen. Für ein großes Haus (mit rund 130 Plätzen) kalkuliere man mit etwa 270.000 Euro und rund drei Monaten Bauzeit.

Digitale Spaltung in der Gruppe der älteren Menschen

Eine digitale Spaltung vor allem innerhalb der älteren Bevölkerungsgruppe zeigt beispielhaft der jüngste D21-Digital-Index: Während Deutsche zwischen 70 und 74 Jahren noch zu 30 Prozent angeben, von der Digitalisierung zu profitieren, sinkt diese Zahl bei über 80-Jährigen auf nur noch fünf Prozent.

Auch der letzte Altersbericht der Bundesregierung benennt die Heterogenität innerhalb der Gruppe der älteren Menschen als problematisch. Um den ohnehin vorhandenen sozialen und gesundheitlichen Ungleichheiten entgegenzuwirken, fordert die Sachverständigenkommission Internetzugänge in allen Wohnformen für ältere Menschen.

"Digitale Teilhabe geht mit sozialer Teilhabe einher", sagt Jens-Uwe Theumer. "Ohne Zugang zur digitalen Welt sind Menschen immer öfter aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Wie wertvoll eine Kommunikation über digitale Medien sein kann, hat sich für Senioren insbesondere während des Corona-Lockdowns gezeigt."

Methodik der Verivox-Umfrage

Untersucht wurde die WLAN-Ausstattung von Senioren- bzw. Pflegeheimen der deutschlandweit 20 größten Anbieter (Ranking zum Marktanteil laut Branchenmagazin pflegemarkt.com, Dezember 2020). Darunter sind drei gemeinnützige und 17 private Anbieter. Die Gesamtzahl der Heime aller 20 Betreibergruppen beläuft sich dem Ranking zufolge auf 1.725, die Gesamtzahl der Plätze liegt bei 174.167.

Fünf Anbieter haben auf Verivox-Anfrage im August und September 2021 konkrete Angaben gemacht (Alloheim Senioren Residenzen SE, Deutsche Wohnen SE, Evangelische Heimstiftung GmbH, Korian Gruppe, K&S Dr. Krantz Sozialbau und Betreuung SE & Co. KG). Weitere sechs Anbieter haben eine Stellungnahme explizit abgelehnt (AWO Bezirk Westliches Westfalen e.V., Azurit-Hansa-Gruppe, Charleston Holding GmbH, Dorea GmbH, Emvia Living GmbH, Kursana Residenzen GmbH). Die Schönes-Leben-Gruppe strebt nach eigenen Angaben eine umfassende WLAN-Versorgung an, hat derzeit aber noch kein Angebot. Die verbleibenden acht Anbieter ließen mehrere Anfragen per E-Mail bzw. Telefon unbeantwortet.