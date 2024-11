waipu.tv: Preiserhöhung ab Januar – jetzt noch günstige Preise sichern

waipu.tv erhöht zum 15. Januar 2025 den Preis für das Premium-Paket Perfect Plus um 2 Euro pro Monat. Die Preiserhöhung betrifft auch Bestandskunden, die das Paket monatsweise beziehen. Bestandskunden mit Jahresabo sind nicht betroffen. Und noch ist Zeit, um sich das Paket zum günstigen Preis zu sichern.

Für Neu- und Bestandskunden mit Monatsabo

Die Preiserhöhung von waipu.tv Perfect Plus gilt nicht für Bestandskunden, die Perfect Plus im Jahresabo nutzen. Betroffen sind dafür sowohl Neukunden, als auch Bestandskunden, die Perfect Plus als monatliches Abo bestellt haben. Sie zahlen ab Januar 2 Euro mehr für Ihr TV-Paket.

Jetzt noch zum alten Preis sichern

Wer das Premium-Paket Perfect Plus von waipu.tv dauerhaft zum aktuell günstigen Preis nutzen möchte, hat noch 2 Monate Zeit, um sich für ein Jahresabo zu entscheiden. Denn Nutzer eines Jahresabos sind von der Preiserhöhung ausgenommen. Sie erhalten Perfect Plus dann für 12 Monate noch zum günstigen Preis. Erst nach 12 Monaten wird Perfect Plus auch für sie teurer.