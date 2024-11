Waipu.tv + WOW: Der stärkste Rabatt des Jahres

So viel Entertainment gibt es für nur 60 Euro im Jahr

Im Paket enthalten ist waipu.tv Perfect Plus, das Zugang zu 296 TV-Sendern bietet, darunter 282 in HD-Qualität. Außerdem sind über 30.000 Filme und Serien auf Abruf verfügbar. Live-Sendungen lassen sich auf Knopfdruck pausieren oder zurückspulen. Ebenfalls inklusive ist eine Aufnahmefunktion mit 100 Stunden Speicherplatz. Der reguläre Preis für waipu.tv Perfect Plus liegt bei 12,99 Euro monatlich oder 9,99 Euro pro Monat im Jahrespaket.

Zusätzlich umfasst das Angebot einen 12-Monats-Gutschein für das "Filme & Serien"-Paket des Streaminganbieters WOW (ehemals Sky Ticket). Hier erwarten Nutzer Blockbuster, die bereits kurz nach Kinostart verfügbar sind – darunter "Furiosa: A Mad Max Saga" und "Dune: Part Two". Auch exklusive Serien wie "House of the Dragon", "The Last of Us" und "The Ark" sind im Abo enthalten. Normalerweise kostet WOW Filme & Serien 9,98 Euro pro Monat.



Dank des großzügigen Rabatts kostet das gesamte Paket jetzt nur 5 Euro pro Monat für das erste Jahr – also 60 Euro für die gesamte Aktionslaufzeit. Zum Vergleich: Normalerweise würden für waipu.tv Perfect Plus (im Jahrespaket) und WOW Filme & Serien zusammen 239,64 Euro im Jahr anfallen, das ergibt eine Ersparnis von 179,64 Euro.

