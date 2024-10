Vodafone verbessert Kabel-Internet für 270.000 Haushalte

Stabileres Kabelnetz an 270.000 Kabelanschlüssen

In den letzten drei Monaten hat Vodafone in seinem Kabelnetz 556 Baumaßnahmen abgeschlossen. Konkret wurden Festnetz-Segmente, die besonders viele Haushalte versorgen, mit zusätzlichen Glasfaser-Knotenpunkten unterteilt. Dadurch entstanden neue, kleinere Segmente, die eine geringere Anzahl von Haushalten versorgen. An vielen Orten sei auch mehr Glasfaser im Kabelnetz verbaut worden.

An 270.000 Kabelanschlüssen in bundesweit 140 Städten und Landkreisen sollen Kunden nun von höheren Bandbreiten und vor allem in Stoßzeiten von einem deutlich stabileren Kabelnetz profitieren. Vodafone hat sein Kabelnetz unter anderem in Berlin, Düsseldorf, Karlsruhe, Nürnberg, Bonn und Hamburg modernisiert.

Vodafone-Mobilfunknetz um 190 neue Mobilfunk-Standorte erweitert

Vodafone hat nicht nur sein Festnetz optimiert, sondern auch sein Mobilfunknetz weiter ausgebaut. So sind laut dem Düsseldorfer Konzern von Juli bis September 190 neue Mobilfunk-Standorte in Betrieb genommen worden. Viele davon funken mit 5G.

Modernisierung von 900 bestehenden Mobilfunk-Masten

Außerdem wurden an 900 bestehenden Mobilfunk-Masten weitere 1.000 Maßnahmen durchgeführt. Dies erhöhte die Netzkapazitäten beziehungsweise ermöglichte die Einführung neuer Übertragungstechnologien. 290 Standorte seien mit 5G ausgestattet worden, 23 Standorte erhielten LTE. 737 Maßnahmen dienten dazu, die 5G- und LTE-Kapazitäten im Vodafone-Netz zu erhöhen. Laut Vodafone betreibt der Konzern in Deutschland 26.706 Mobilfunkstationen, die 99,9 Prozent der Bevölkerung abdecken. 16.446 Stationen funken nach Angaben von Vodafone bereits mit 5G und versorgen 92 Prozent der Bevölkerung mit der modernen Funk-Technologie.

