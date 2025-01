Vodafone Bilanz 2024: besseres Kabelnetz, mehr Glasfaser und Datenrekord

Der Internetanbieter Vodafone hat 2024 viel in die Verbesserung seines Festnetzes investiert. Nach Angaben des Düsseldorfer Konzerns wurden in diesem Jahr 2.200 Maßnahmen durchgeführt, um das Kabelnetz zu optimieren. Glasfaser wurde weiter ausgebaut. Außerdem erreichte der Datenverbrauch im Vodafone-Festnetz einen neuen Rekord.

Mehr Glasfaser und Segmentierungen im Kabelnetz bringen mehr Speed und Stabilität

Das Kabelnetz von Vodafone erhielt in diesem Jahr noch mehr Glasfaser. Auf einer Trassenlänge von 1.000 Kilometern sei Glasfaser neu verlegt worden. Dadurch sei die Zuverlässigkeit und Durchschnittsgeschwindigkeit an mehr als einer Million Kabelanschlüssen deutlich gesteigert worden. Außerdem seien in zahlreichen Neubaugebieten sowie Gebäuden der Wohnungswirtschaft mehr als 160.000 neue Kabelanschlüsse errichtet worden.

Für ein stabileres Netz sorgen laut Vodafone auch zahlreiche sogenannte Segmentierungen. Besonders stark belastete Netz-Segmente, die viele Haushalte mit Internet versorgen, wurden dank zusätzlicher Glasfaser-Knotenpunkten unterteilt. Dadurch sind neue Segmente im Netz entstanden, die jeweils deutlich weniger Haushalte mit schnellem Internet versorgen müssen. Gerade in Stoßzeiten, wenn viele Kundinnen und Kunden im Netz surfen, streamen und online spielen, seien die Kabelanschlüsse nun stabiler.

Vodafone baut mehr eigene Glasfaseranschlüsse

Auch den Glasfaserausbau treibt Vodafone weiter voran. Das zusammen mit dem Partner Altice betriebene Joint Venture OXG baut nach Unternehmensangaben bereits in 20 Städten Glasfaser für mehr als 730.000 Haushalte. Dank einer Glasfaser-Kooperation mit den Anbietern Deutsche Telekom und Deutsche Glasfaser kann Vodafone zudem nun eigene Glasfasertarife auch über die Glasfasernetze der Kooperationspartner anbieten.

Darüber hinaus baut Vodafone auch unabhängig von OXG Glasfaser im Rahmen von diversen Projekten aus. So erfolgte etwa der Startschuss für den Glasfaserausbau mit über 30.000 FTTH-Anschlüssen im Landkreis Celle sowie in Köln und Pockau-Lengefeld. In Roding, Furth im Wald, Freiburg-Tuniberg, im Main-Kinzig-Kreis und im Enzkreis laufen derzeit die Kunden-Anschaltungen. Für rund 50.000 Hausanschlüsse etwa in Gummersbach, Essen und im Ortenau-Kreis sei in diesem Jahr die Vorvermarktung von Vodafone-Glasfaser gestartet.

Vodafone-Festnetz 2024 mit neuem Rekord beim Datenverbrauch

2024 verzeichnete Vodafone einen neuen Rekord beim Datenverbrauch im Festnetz. 50 Milliarden Gigabyte seien durch das Festnetz von Vodafone transportiert worden. Das ist eine Steigerung um 20 Prozent im Vergleich mit dem Jahr 2023 (40 Milliarden Gigabyte). Treiber sind sowohl Streaming-Angebote von Amazon Prime, Netflix und YouTube als auch die Nutzung von Video-Konferenzen.

Kabel-Kunden sorgten 2024 für 50 Prozent mehr Daten-Traffic als DSL-Kunden. Der durchschnittliche Datenverbrauch im Kabelnetz lag in diesem Jahr bei 433 Gigabyte pro Monat. DSL-Kunden verbrauchten dagegen monatlich nur 291 Gigabyte. Der datenintensivste Tag im Vodafone-Festnetz war der 9. April 2024. An diesem Tag übertrug der Streaming-Dienst Amazon Prime das Champions League Spiel zwischen Arsenal London und dem FC Bayern München. Laut Vodafone lag der Datenverbrauch an diesem Tag um 40 Prozent höher als an einem normalen Dienstag ohne Fußball.