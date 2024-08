Telekom weitet Glasfaserausbau in München aus: FTTH für 674.000 Haushalte

Die Deutsche Telekom verstärkt ihren Glasfaserausbau in München. Neben dem bereits schon länger laufenden Ausbau in Münchens Außenbezirken will der Bonner Konzern künftig auch den Innenstadtbereich mit seinen Glasfaserleitungen erschließen. Davon sollen bis Ende 2032 rund 674.000 Haushalte und Unternehmen in der Innenstadt profitieren. Insgesamt will die Telekom rund eine Million Haushalte mit reiner Glasfaser (FTTH) versorgen. Dabei steht München im bundesweiten Vergleich schon jetzt sehr gut da bei der Glasfaserverfügbarkeit.

Telekom gibt in Kürze Startschuss für Glasfaserausbau in der Münchener Innenstadt

Die Telekom gab am Mittwoch bekannt, dass die Ausbauarbeiten in der Innenstadt in Kürze beginnen sollen.

Jährlich sollen Glasfaseranschlüsse für 80.000 bis 110.000 Haushalte in München realisiert werden.

Seit 2021 läuft der Glasfaserausbau der Telekom in den Außenbezirken von München.

Die Telekom setze dabei auf Open Access, Kunden sollen zwischen mehreren Anbietern auswählen können. Neben den Glasfasertarifen der Telekom sollen auch Angebote von Netzpartnern wie Vodafone, 1&1 oder o2 Telefónica erhältlich sein.

Glasfaserausbau der Telekom in Bayern: Über 300.000 neue Anschlüsse in diesem Jahr

Die Telekom treibt den Glasfaserausbau nicht nur in München voran, sondern auch in ganz Bayern. Nach Angaben des Bonner Konzerns sollen seit 2018 1,15 Millionen Haushalte vom eigenfinanzierten Glasfaserausbau der Telekom profitieren können. Hinzu kommen etwa 250.000 Haushalte durch geförderte Projekte und Kooperationen. Somit kommt die Telekom in Bayern nach eigenen Angaben auf rund 1,4 Millionen Glasfaseranschlüsse. In diesem Jahr ist die Errichtung von über 300.000 neuen Glasfaseranschlüssen in Bayern geplant.