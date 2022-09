Internet für junge Leute: Diese Vorteile winken

Telekom: 200 Euro Gutschrift

Die Deutsche Telekom hält ihre VDSL-Tarife für junge Leute unter 28 Jahren mit einer höheren Router-Gutschrift bereit. Junge Kunden wie Studenten und Auszubildende bis zum Höchstalter von 27 Jahren erhalten bei Hinzubuchung eines WLAN-Routers 100 Euro statt regulär 70 Euro. Zudem gibt es wie für alle Kunden einen zusätzlichen 100 Euro Online-Vorteil bei Buchung des Tarifs per Internet. Somit erhalten junge Telekom-Neukunden Gutschriften in Höhe von 200 Euro. Außerdem sind die „MagentaZuhause“-Tarife von 16 Mbit/s bis 250 Mbit/s sechs Monate lang zum einheitlichen Preis von 19,95 Euro pro Monat nutzbar. Vom siebten bis zum 24. Monat gewährt die Telekom 5 Euro Rabatt auf den regulären Preis des gebuchten Tarifs.

Vodafone: BestChoice-Gutschein von bis zu 100 Euro

Vodafone bietet bei Abschluss eines „Red Internet & Phone Cable“-Tarifs Vorteile für Studenten und junge Leute unter 28 Jahren. Die Tarife per Kabelnetz sind preislich identisch mit den regulären Tarifen für alle Kunden. In den ersten sechs Monaten gilt ein reduzierter Preis und es winken bis zu 120 Euro Online-Vorteil. Junge Kunden erhalten aber bei Wahl eines Kabeltarifs mit Bandbreiten von 50 bis 500 Mbit/s obendrauf einen BestChoice-Gutschein. Dessen Wert beträgt je nach Tarif bis zu 100 Euro. Der Gutschein ist bei rund 200 Handelspartnern wie Amazon, Media Markt & Co. einlösbar. Der Anschlusspreis von 69,99 Euro entfällt derzeit.

1&1: 10 Freimonate

1&1 hatte seine „DSL Young“-Tarife für Studenten und junge Leute bis einschließlich 28 Jahren bislang ohne spezielle Vorteile angeboten. Im Rahmen einer neuen Aktion erhalten junge Kunden jedoch 10 Freimonate bei Buchung eines der drei „DSL Young“-Tarife mit Bandbreiten von 50, 100 oder 250 Mbit/s. Erst ab dem 11. Monat schlägt der reguläre monatliche Preis zu Buche. Die Ersparnis beim Tarif „DSL Young 250“ liegt dadurch beispielsweise bei rund 450 Euro.

O2: 5 Euro monatlicher Rabatt dauerhaft ab 13. Monat

Auch O2 bietet DSL-Tarife für die junge Generation an. Bei dem Internetanbieter stehen die Rabatte für alle unter 29 Jahren bereit. Für alle „O2 my Home“-Tarife mit Surfgeschwindigkeiten von 10 Mbit/s bis 250 Mbit/s gilt der „Junge Leute“-Vorteil. Dieser besteht aus einem dauerhaften monatlichen Rabatt von 5 Euro ab dem 13. Vertragsmonat. In den ersten zwölf Monaten sparen Neukunden jeweils 10 Euro pro Monat. Bei den Tarifen mit 100 bzw. 250 Mbit/s wird zudem der einmalige Anschlusspreis von 69,99 Euro auf 34,99 Euro reduziert.