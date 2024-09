Glasfaser in Hamburg: Das sind die schnellsten Bezirke

Die Hansestadt Hamburg gehört zu den Großstädten in Deutschland mit der besten Glasfaserverfügbarkeit. Laut einer Analyse von Verivox werden in Hamburg rund 68 Prozent der privaten Haushalte mit Glasfaser bis in die Wohnung oder das Gebäude versorgt. Damit liegt die Hafenstadt nur knapp hinter Spitzenreiter München. Im Vergleich mit anderen Großstädten sind die Ausbau-Unterschiede in den einzelnen Bezirken Hamburgs geringer als in anderen Großstädten.

Wo surft Hamburg am schnellsten?

Im Bezirk Hamburg-Nord erreicht die Abdeckung mit Glasfaser den Spitzen-Ausbauwert von 84 Prozent. Die Verivox-Auswertung von aktuellen Daten des Breitbandatlas des Bundes (Datenstand Dezember 2023) zeigt, dass alle Bezirke Hamburgs auf überdurchschnittliche Glasfaser-Versorgungsquoten zwischen 57 und 84 Prozent kommen. Nach Hamburg-Nord folgt Hamburg Mitte mit 76 Prozent. Im Schnitt aller sieben Bezirke kommt Hamburg auf eine Glasfaserabdeckung von 68,1 Prozent. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es erst 52 Prozent. Berücksichtigt wird sowohl die Glasfaserversorgung bis in die Wohnung (FTTH) als auch bis ins Gebäude (FTTB).

Zur Einordnung: Spitzenreiter München erreicht eine Glasfaserabdeckung von 68,3 Prozent. In Köln gibt es Glasfaser für 40 Prozent der Haushalte, für Frankfurt am Main ergibt sich eine Abdeckung von 30 Prozent. Berlin, Dortmund, Stuttgart, Essen und Leipzig kommen auf eine Glasfaserabdeckung zwischen 20 und 30 Prozent. Schlusslicht der zehn größten Städte ist Düsseldorf mit 15 Prozent Glasfaserversorgung.

Warum ist die Glasfaserversorgung in Hamburg so gut?

"Dass die Glasfaserversorgung in Hamburg gut fortgeschritten ist, liegt unter anderem am Einsatz einer zentralen Koordinierungsstelle für Glasfaserausbau vor Ort", sagt Jörg Schamberg, Telekommunikationsexperte bei Verivox. Laut den Verantwortlichen konnten so sowohl Genehmigungsprozesse als auch die Zusammenarbeit unter den Bezirken verbessert werden. Auch für die Zukunft sieht sich Hamburg gut gerüstet: Im Juni hat die Stadt 49,9 Prozent des lokalen Anbieters willy.tel übernommen, um den Glasfaserausbau weiter voranzubringen. Anders als etwa in München ist ein Überbau durch konkurrierende Anbieter in Hamburg bislang ein Randphänomen: Die entsprechende Monitoringstelle der Bundesnetzagentur verzeichnet aktuell für die Hansestadt lediglich einen Fall von Überbau (Stand: August 2024).

Auch Hamburger Umland gut mit Glasfaser versorgt

Nicht nur Hamburg selbst, sondern auch das Umland der Hansestadt ist gut mit Glasfaser ausgebaut. Die sieben an Hamburg angrenzenden Landkreise verzeichnen eine FTTH/B-Quote zwischen 62 Prozent (Landkreis Stormarn) und 86 Prozent (Landkreis Herzogtum-Lauenburg). Insgesamt sind vier benachbarte Landkreise Hamburgs besser mit Hamburg versorgt als die Alstermetropole. Dazu gehören das Herzogtum-Lauenburg sowie die Landkreise Segebeg, Cuxhaben und Stade. Auf Bundesländerebene liegt Hamburg in der Region ebenfalls vorne. Schleswig-Holstein erreicht eine Glasfaserabdeckung von 59 Prozent, Niedersachsen kommt auf 54 Prozent.

FTTH: Bei Glasfaser sind die letzten Meter entscheidend

Schaut man in Hamburg bei der Glasfaserabdeckung auf Details, so zeigt sich, dass bisher der FTTB-Wert deutlich höher als der FTTH-Wert liegt (61 Prozent gegenüber 23 Prozent). Viele Glasfaserkabel reichen nur bis ins Gebäude (Fiber to the Building), also meist bis in den Keller, statt bis in die Betriebs- bzw. Wohnräume (Fiber to the Home). "Hier gibt es noch Luft nach oben. Die ausbauenden Internetbetreiber müssten mehr Wert auf die Kompletterschließung legen", sagt Schamberg. "Die letzten Meter sind beim Glasfaserausbau entscheidend und sollten nicht vergessen werden."

Glasfaserverfügbarkeit prüfen

Ob Glasfaser bereits bei Ihnen verfügbar ist, können Sie mit dem Tarifrechner von Verivox prüfen. Nach Angaben Ihrer Adresse zeigen wir bei Ihnen verfügbare Tarife an.

