Fußball-EM: Kabelfernsehen von Vodafone zeigt Tore früher als Sat-TV

Welche Fußball-Fans können beim Schauen der Fußball-EM 2024 im Fernsehen am schnellsten bei einem Tor jubeln? Bei den verschiedenen Übertragungswegen wie Kabelfernsehen, Sat-TV, Antennenfernsehen oder Internet-TV kommt es zu unterschiedlich langen Verzögerungen bei der Übertragung des TV-Signals. So kann es sein, dass der Nachbar bereits ein Tor bejubelt, während bei Ihnen noch der Ball rollt. Ein Praxistest hat jetzt gezeigt: Kabelfernsehen von Vodafone kann die Live-Bilder bis zu 2 Sekunden schneller zeigen als Fernsehen per Satellit.

Vodafone aktiviert "Jubel-Booster" für Kabelfernsehen

Konkret hatte das Münchener Market Intelligence Unternehmen veed analytics die Signalverzögerung beim Spiel der Deutschen Damen-Nationalmannschaft gegen Polen am 4. Juni gemessen und verglichen. Der erstmalige Vorsprung von Vodafones Kabel-TV vor Sat-TV ist seit der vergangenen Woche möglich. Die Leitungszuführung im Kabelnetz sei in den vergangenen Monaten umgestellt worden.

"Die Signale von ARD und ZDF kommen nun per Glasfaser und nicht mehr per Satellit in die beiden TV-Zentren in Kerpen und Frankfurt-Rödelheim. Zusätzlich wurde nun für den Zeitraum der EM der 'Jubel-Booster' im Rahmen eines Pilotprojekts aktiviert. Das unkomprimierte TV-Signal aus den Studios der TV-Sender wird nun unverändert in der Signalaufbereitung genutzt", erklärt Guido Kneuper, TV-Technikexperte bei Vodafone.

Internet-TV mit größter Zeitverzögerung bei TV-Übertragung

Viele Jahre lang bot Satelliten-TV die schnellste TV-Übertragung, da das TV-Signal von der Kamera über Ü-Wagen und Satellit die heimischen Bildschirme mit der geringsten Verzögerung erreichte. Im Vergleich zu Vodafone-Kabelfernsehen (per GigaTV Home Box) wurde in dem Praxistest folgende Zeitverzögerungen gemessen:

Sat-TV: bis zu 2 Sekunden langsamer als Kabel-TV

Antennen-Fernsehen (DVT-T2): 5 Sekunden langsamer als Kabel-TV

Internet-Fernsehen (OTT) über waipu.tv Stick: 7 Sekunden langsamer als Kabel-TV

Internet-Fernsehen (OTT) über MagentaTV One Box: 26 Sekunden langsamer als Kabel-TV

Allerdings funktioniert der sogenannte "Jubel-Booster" von Vodafone aus technischen Gründen derzeit ausschließlich bei Das Erste HD sowie ZDF HD in 13 Bundesländern. Im ehemaligen Unitymedia-Verbreitungsgebiet in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg werden die TV-Signale dagegen etwa so schnell wie Sat-TV übertragen. In diesen drei Bundesländern arbeite man noch an einer Einführung der schnelleren TV-Übertragung. Außerdem ist bei den Messwerten für Internetfernsehen zu beachten, dass sie sich nach Zeitpunkt, Ort, Gerät und Anbieter leicht unterscheiden könnten.