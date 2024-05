Telekom verschenkt unbegrenztes Datenvolumen während der Fußball-EM

In zwei Wochen fällt der Startschuss für die Fußball-EM 2024 in Deutschland. Die Telekom schenkt Prepaid- als auch Mobilfunk-Vertragskunden während des gesamten EM-Turnierzeitraums vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 unbegrenztes Datenvolumen. Mit dem Mobilfunk-Datenvolumen ohne Limit lassen sich die Spiele live auch von unterwegs auf dem Smartphone schauen. Kunden des TV-Angebots MagentaTV können zudem alle Spiele der EM live sehen, fünf davon sogar exklusiv.

MagentaTV: Alle Spiele der Fußball-EM live und in UHD

Mit MagentaTV lassen sich alle 51 Spiele der Fußball-EM schauen. Nur bei der Telekom können alle Spiele live verfolgt werden, denn fünf Spiele sind ausschließlich bei MagentaTV zu sehen. Außerdem bietet nur MagentaTV die Spiele neben HD auch in UHD an. Voraussetzung zum Empfang in 4K-Bildqualität ist allerdings die Nutzung der Telekom-Hardware MagentaTV One oder des MagentaTV Sticks.

MagentaTV 6 Monate gratis: Mit Telekom-Tarif oder ohne Telekom-Internet

MagentaTV ist in Kombination mit einem MagentaZuhause-Festnetztarif der Telekom als Komplettpaket mit Internet und Telefonie buchbar. Alternativ lässt sich MagentaTV aber auch ohne Telekom-Internettarif nutzen – bei Bedarf auch als monatlich kündbare Flex-Variante für 10 Euro monatlich. Bei Hinzubuchung des TV-Angebots zu einem MagentaZuhause-Tarif mit 24 Monaten Laufzeit berechnet die Telekom in den ersten sechs Monaten keinen Aufpreis. Je nach MagentaTV-Paket sind Streamingdienste wie Netflix, Disney+ und RTL+ inklusive. Außerdem haben Sie Zugriff auf bis zu 150 Sender in HD, die Videothek MagentaTV+ und können Features wie zeitversetztes Fernsehen nutzen.

