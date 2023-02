Freenet: DSL-Tarif mit 100 Mbit/s für unter 30 Euro - monatlich kündbar

DSL-Tarif von freenet nur per App bestellbar

Für den Mobilfunk bietet freenet bereits schon länger einen per App bestellbaren Mobilfunktarif an. Nun folgt ein solches Angebot auch für Internet per DSL. Der Tarif "freenet Internet DSL" für dauerhaft 29,99 Euro pro Monat wird im Festnetz von Vodafone realisiert. Die Download-Bandbreite ermöglicht das Surfen im Internet mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Im Upload liegt die maximale Geschwindigkeit bei 40 Mbit/s.

Keine Festnetz-Telefonie möglich

Telefonieren lässt sich über den DSL-Anschluss von freenet nicht. Auch eine Telefonie-Option kann nicht hinzugebucht werden. Kunden erhalten eine reine Internet-Flat mit unbegrenztem Datenvolumen. Ist das ein Nachteil? Dank vielfach genutzter Allnet-Flats für das Smartphone telefonieren zahlreiche Verbraucher oft ohnehin nicht mehr über das Festnetz.

Kunden bleiben flexibel: Tarif monatlich kündbar

Wer noch nicht über einen geeigneten WLAN-Router verfügt, kann optional die Fritz!Box 7530 AX zum Preis von knapp 150 Euro bei freenet kaufen. Zu diesem Preis inklusive Versand gibt es den Router aber auch bei Amazon, Media Markt und weiteren Händlern.

Eher selten bei Internettarifen ist die monatliche Kündbarkeit. Und preislich kann der freenet-Tarif ebenfalls punkten. Zum Vergleich: Die reine Internet-Flat "GigaZuhause Basic 100 DSL" kostet bei Vodafone dauerhaft 39,99 Euro, die Laufzeit liegt jedoch bei 24 Monaten. Der WLAN-Router 7530 ist bei Vodafone allerdings inklusive, zudem entfallen die Anschlusskosten.

Bei freenet werden für die Bereitstellung einmalig 29,99 Euro in Rechnung gestellt. Die Buchung sowie die Vertragsverwaltung kann lediglich über die App "freenet Internet" erfolgen, die für Android und iOS in den App-Stores von Google und Apple erhältlich ist. Die Bezahlung des Tarifs erfolgt wahlweise per Lastschrift oder per PayPal.

