O2 senkt Rabatte: Festnetz-Internet bald teurer für Neukunden

Telefónica Deutschland hatte zu Wochenbeginn für den Frühling eine Preiserhöhung seiner Mobilfunktarife um bis zu zehn Prozent angekündigt. Doch auch bei dem Festnetzangebot des Unternehmens wird es Änderungen geben. Bereits ab dem 18. Januar 2023 verschlechtern sich die Neukunden-Konditionen der „O2 my Home“-Festnetztarife.

5 Euro weniger Rabatt in den ersten zwölf Monaten

O2 gewährt derzeit im ersten Vertragsjahr für die "O2 my Home"-Tarife S, M, XL und XXL einen monatlichen Rabatt in Höhe von 10 Euro auf die Grundgebühr. Die Ersparnis in den ersten zwölf Monaten liegt bei 120 Euro. Ab dem 18. Januar reduziert O2 den monatlichen Bonus auf 5 Euro, die Ersparnis im ersten Jahr sinkt damit auf 60 Euro.

Wer derzeit den bis zu 250 Mbit/s schnellen Tarif "O2 my Home L" bucht, profitiert ein Jahr lang von 15 Euro Rabatt pro Monat. Dadurch zahlen Neukunden in den ersten zwölf Monaten lediglich 24,99 Euro statt 39,99 Euro pro Monat. Ab dem 18. Januar gibt es nur noch 10 Euro Bonus, die Jahresersparnis sinkt von 180 Euro auf 120 Euro. Das Angebot kostet im ersten Jahr dadurch 29,99 Euro pro Monat. Unverändert entfällt bei diesem Tarif der einmalige Anschlusspreis in Höhe von 49,99 Euro.

Preiserhöhung um 2,50 Euro auf Sicht von 24 Monaten

Die regulären Preise ab dem zweiten Vertragsjahr bleiben unverändert. Auf Sicht von 24 Monaten ergibt sich durch die geringeren Rabatte für die "O2 my Home"-Tarife per DSL und Kabel eine rechnerische Preiserhöhung von 2,50 Euro pro Monat. Die neuen Konditionen gelten bis zum 4. April 2023.

Tipp: Noch bis zum 17. Januar können Neukunden sich die aktuellen O2-Tarifkonditionen mit den höheren Rabatten sichern.

