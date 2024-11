Black Deals für Internet von Telekom, Vodafone und PŸUR - Vorteile auch für 1&1 und congstar

Der Black Friday am 29. November nähert sich mit großen Schritten. Bei mehreren Internetanbietern finden sich schon jetzt Black Deal-Angebote: Neukunden profitieren von attraktiven Vorteilen. Bei Bestellung über Verivox können sich Kunden zudem zusätzliche Extras sichern.

Black Deals: Attraktive Angebote für Internet und Mobilfunk bei Verivox

Konkrete Sparangebote finden Sie auch direkt auf unseren Black Deal-Aktionsseiten für Internet und Mobilfunk:

Black Deals Internet

Black Deals Mobilfunk

Telekom: Bis zu 310 Euro Verivox-Cashback und zusätzlich 50 Euro Amazon-Gutschein

bis zu 170 Euro Gutschriften

6 Monate lang zum reduzierten Preis

Wenn Sie über Verivox einen MagentaZuhause-Internettarif der Telekom bestellen, erhalten Sie gleich zwei zusätzliche Vorteile. Zum einen gibt es einen Verivox-Cashback – je nach gewähltem Tarif bis zu 310 Euro. Zum anderen gibt es bei vielen Telekom-Tarifen als Black Deal einen Amazon-Gutschein in Höhe von 50 Euro zusätzlich obendrauf. Außerdem zahlen Sie in den ersten sechs Monaten einen reduzierten monatlichen Tarifpreis von nur 19,95 Euro. Die Telekom gewährt dazu Gutschriften in Höhe von bis zu 170 Euro.

Prüfen Sie jetzt, welche Telekom-Tarife bei Ihnen verfügbar sind. Es reicht die Angabe Ihrer Adresse und wir zeigen Ihnen die bei Ihnen verfügbaren Angebote an.

Vodafone: Bis zu 370 Euro Verivox-Cashback und zusätzlich 50 Euro Amazon-Gutschein

bis zu 80 Euro Online-Vorteil

12 Monate zum Sparpreis

Sie haben Interesse an Internet per Kabelnetz von Vodafone? Geboten werden Tarife mit einer Surfgeschwindigkeit von bis zu 1.000 Mbit/s. Bei Bestellung eines Vodafone GigaZuhause-Kabeltarifs gibt es aktuell je nach Angebot bis zu 370 Euro Verivox-Cashback. Außerdem profitieren Sie bei Verivox bei vielen Vodafone-Tarifen von einem zusätzlichen 50 Euro Amazon-Gutschein als Black Deal. Vodafone selbst bietet in den ersten zwölf Monaten jeweils einen reduzierten monatlichen Tarifpreis. Obendrauf erhalten Sie abhängig vom Tarif bis zu 80 Euro Online-Vorteil.

Die Verfügbarkeit der Vodafone-Kabeltarife an Ihrer Adresse können Sie direkt hier prüfen:

PŸUR: Bis zu 385 Euro Verivox-Cashback und zusätzlich 50 Euro Amazon-Gutschein

Highspeed-Internet zum dauerhaft günstigen Preis

ohne Anschlusspreis

Internet von PŸUR per Kabel-Internet oder Glasfaser gibt es aktuell zum günstigen Preis, den Sie sich dauerhaft sichern können. Der Einstieg mit 100 Mbit/s ist beispielsweise bereits für 17,99 Euro pro Monat möglich. Noch besser wird es bei Bestellung eines PŸUR-Tarifs über Verivox, denn hier erhalten Sie je nach Tarif bis zu 385 Euro Verivox-Cashback. Und auch für zahlreiche PŸUR-Tarife gilt der Black Deal von Verivox: Ein Amazon-Gutschein in Höhe von 50 Euro als zusätzlicher Vorteil.

Geben Sie einfach Ihre Adresse an und prüfen Sie die Verfügbarkeit von PŸUR bei Ihnen zuhause:

Congstar DSL: Jetzt dauerhaft 10 Prozent Rabatt sichern mit Code

flexibel, da monatlich kündbar

Bei der Telekom-Marke congstar haben Sie die Wahl zwischen zwei monatlichen kündbaren DSL-Tarifen mit 100 oder 250 Mbit/s. Regulär kosten diese 35 Euro beziehungsweise 45 Euro pro Monat. Doch wenn Sie im Bestellprozess den Gutschein-Code "BF24" eingeben, können Sie sich dauerhaft 10 Prozent Rabatt auf die monatliche Grundgebühr sichern. Der Tarif mit 100 Mbit/s kostet dann nur 31,50 Euro im Monat, der Tarif congstar Flex 250 ist für 40,50 Euro monatlich nutzbar.

Auf der congstar-Homepage können Sie prüfen, ob die Tarife bei Ihnen verfügbar sind.

1&1: Bis zu mindestens 190 Euro exklusives Startguthaben

10 Monate lang günstiger

Zwar steht für 1&1 kein direkter Black Deal zur Wahl, dennoch lohnt sich ein Blick auf die Angebote. Bei Bestellung über Verivox können Sie sich bei fast allen DSL-Tarifen ein exklusives Startguthaben von je nach Tarif mindestens 150 Euro oder 190 Euro sichern. Wenn Sie über Verivox von einem anderen Anbieter zu 1&1 wechseln, erhalten Sie sogar bis zu 270 Euro. Das Startguthaben wird Ihnen nach der dritten Monatsrechnung von 1&1 gutgeschrieben und ab dem vierten Monat mit dem monatlichen Rechnungsbetrag verrechnet. Außerdem zahlen Sie in den ersten 10 Monaten einen reduzierten monatlichen Tarifpreis.

Die Verfügbarkeit der 1&1-Tarife können Sie direkt über den Verivox-Tarifrechner prüfen:

