1&1: Glasfaser zum Preis von DSL

Mit seiner neuesten Aktion macht 1&1 Glasfasertarife besonders günstig: In den ersten 10 Monaten fallen lediglich 9,99 Euro für DSL 100 und 250 sowie Glasfaser 150 und 300 an. Anschließend kosten diese Tarife 44,99 Euro/Monat – Glasfaser 150 und 300 sind dann zum Preis von DSL 100 und 250 zu haben. Außerdem sind die verschiedenen Pakete von 1&1 TV 3 Monate lang kostenlos.

Glasfaser wird bei 1&1 besonders günstig. Vor allem in den ersten 10 Monaten kann man richtig sparen: Dann kosten Glasfaser 150 und 300 wie auch DSL 50, 100 und 250 lediglich 9,99 Euro pro Monat. Erst ab dem 11. Monat fallen für den Rest der Laufzeit die regulären Kosten an, die ebenfalls günstiger geworden sind.

1&1 TV-Pakete 3 Monate kostenlos

Außerdem sind mit 1&1 TV, 1&1 HD TV und 1&1 HD TV plus sämtliche 1&1-TV-Pakete in den ersten 3 Monaten kostenlos – Voraussetzung dafür ist die Buchung eines Tarifs mit 24 Monaten Laufzeit. Buchbar ist das Angebot zusätzlich zu allen Glasfaser-Tarifen sowie zu den DSL-Tarifen ab 50 Mbit/s.

Ab dem 4. Monat fallen für 1&1 TV monatlich 4,99 Euro an, 1&1 HD TV kostet dann 6,99 Euro pro Monat. 1&1 HD TV Plus ist ab dem 4. Monat für 9,99 Euro/Monat zu haben.

Mit 1&1 TV schaut man über den Internetanschluss Fernsehen. Mit 1&1 TV haben Sie Zugriff auf 59 HD- sowie 55 SD-Sender. 1&1 TV HD bietet 88 HD-Sender, mit 1&1 TV HD plus sind die Inhalte auch mobil nutzbar. Funktionen wie Pause-, Spul- und Restart machen die 1&1 TV-Pakete flexibel.

Spezieller Weihnachtssender

Alle 1&1 TV-Kunden haben zudem Zugriff auf den Sender "Weihnachtskino" über 70 Weihnachtsfilme für alle 1&1 TV-Kunden aufgeschaltet und bietet – speziell für die magische Adventszeit – ein festliches Filmprogramm mit über 70 Weihnachtsfilmen. Außerdem ist zu den 1&1 DSL- und Glasfaseranschlüssen der Zugang zu 1&1 Cinema inklusive. Über den Video-on-Demand-Dienst in der 1&1 TV und Filme-App von 1&1 stehen viele Filme kostenfrei zur Verfügung. Aktiviert werden die 1&1 TV-Pakete über das 1&1 Control-Center.

Weitere Tarife verfügbar

Neben der Aktion gibt es weitere Tarife von 1&1: So kostet Glasfaser 50 ebenfalls in den ersten 10 Monaten 9,99 Euro pro Monat, ab dem 11. Monat ist es für 39,99 Euro zu haben. Ebenfalls buchbar ist Glasfaser 600 für 19,99 monatlich in den ersten 10 Monaten, ab dem 11. Monat für 59,99 Euro/Monat. Glasfaser 1000 rundet das Angebot ab, Es kostet in den ersten 10 Monaten 29,99 Euro pro Monat, ab dem 11. Monat werden monatlich 59,99 Euro fällig.

