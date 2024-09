Schwerer Stand für nachhaltige Geldanlagen: Interesse um 10 Prozentpunkte gesunken

Heidelberg. Nachhaltige Geldanlagen spielen für die Menschen in Deutschland heute eine geringere Rolle als noch vor zwei Jahren. Nur noch jeder Fünfte investiert selbst in nachhaltige Finanzprodukte, gut zwei Drittel bekunden daran zumindest ein generelles Interesse. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Vergleichsportals Verivox. 2022 hatte nachhaltiges Investieren in der Bevölkerung noch einen höheren Stellenwert.

Interesse um 10 Prozentpunkte gesunken

69 Prozent der insgesamt 1.016 Befragten in der aktuellen Verivox-Studie interessieren sich nach eigenen Angaben für nachhaltige Geldanlagen. Vor zwei Jahren lag dieser Anteil noch bei 79 Prozent – 10 Prozentpunkte höher als heute. Damals hatte fast ein Viertel (24 Prozent) nach eigenen Angaben selbst Geld in Finanzprodukten angelegt, die bestimmten ökologischen, sozialen und ethischen Mindest-Standards genügen. Aktuell liegt dieser Anteil noch bei 21 Prozent.

"Das Interesse an nachhaltigen Geldanlagen wird auch von der aktuellen Nachrichtenlage beeinflusst", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. "Vor zwei Jahren war die gesellschaftliche Debatte noch stärker als heute von Themen geprägt, die von vielen Menschen mit Nachhaltigkeit verbunden werden."

Wie Langzeitdaten der Forschungsgruppe Wahlen zeigen, zählten etwa Klimaschutz sowie die Transformation der Versorgung weg von fossilen und hin zu regenerativen Energieträgern in Spitzenzeiten für 40 bis 50 Prozent der Menschen zu den dringlichsten politischen Herausforderungen in Deutschland. Aktuell messen nur noch rund 20 Prozent der Deutschen diesen Themen so große Bedeutung bei.

Das Nischen-Dasein ist endgültig überwunden

"Ihrem einstigen Nischen-Dasein sind nachhaltige Finanzprodukte dennoch entwachsen", sagt Oliver Maier. "Vielen Menschen ist es wichtig, ihr Geld nicht nur gewinnbringend anzulegen, sondern zugleich etwas Gutes damit zu bewirken."

Zwei von drei (65 Prozent) Befragten mit Interesse an nachhaltigen Anlageprodukten wären nach eigenen Angaben sogar bereit, eine geringere Rendite zu akzeptieren, wenn sie dafür sicher sein können, dass ihr Geld ausschließlich in Projekte und Unternehmen investiert wird, die wichtige Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Nur für 28 Prozent kämen Abstriche bei der Rendite nicht in Frage.

Faire Arbeitsbedingungen am wichtigsten

Welche Kriterien für sie bei einer nachhaltigen Geldanlage höchste Priorität haben, schätzen die Menschen allerdings sehr unterschiedlich ein. Nach den drei wichtigsten von insgesamt zwölf vorgegebenen Nachhaltigkeitskriterien befragt, wird der Verzicht auf ausbeuterische und menschenunwürdige Arbeitsbedingungen am häufigsten genannt (40 Prozent).

Jeweils für etwa ein Drittel der Befragten zählt der Verzicht auf Tierversuche (33 Prozent) sowie ein schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen des Planeten (32 Prozent) zu den wichtigsten Nachhaltigkeitskriterien. Für 30 Prozent sind Investitionen in erneuerbare Energien besonders wichtig.

Ein Teil der Menschen möchte bestimmte kontroverse Wirtschaftszweige wie die Rüstungs- und Waffenindustrie (22 Prozent), die Glücksspiel-Branche (20 Prozent), Produzenten gentechnisch veränderter Lebensmittel oder die Alkohol- und Tabakindustrie (jeweils 13 Prozent) ausgeschlossen wissen. Investitionen in fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Gas oder in Kernenergie sind ebenfalls für jeweils 13 Prozent der Befragten unvereinbar mit einem nachhaltigen Investment.

Einheitliche Nachhaltigkeitsstandards gibt es nicht

"Die Vorstellungen darüber, was eine nachhaltige Geldanlage im Kern ausmacht, gehen weit auseinander. Jeder versteht unter Nachhaltigkeit etwas anderes", sagt Oliver Maier. Gesetzliche Mindeststandards oder gar ein staatliches Zertifikat für nachhaltige Finanzprodukte gibt es bislang nicht. "Darum wissen viele Menschen überhaupt nicht, ob die Anlageprodukte, in die sie investieren, Nachhaltigkeitskriterien erfüllen", so Maier. In der Verivox-Umfrage waren sich 23 Prozent der Befragten in diesem Punkt unsicher.

Gütesiegel wie das vom ‚Forum Nachhaltige Geldanlagen‘ herausgegebene FNG-Siegel können bei der Auswahl helfen. Einige Finanzunternehmen wie der Rating- und Analyse-Spezialist Morningstar oder der Indexanbieter MSCI veröffentlichen eigene Nachhaltigkeitsbewertungen, legen dabei aber andere Maßstäbe an. "Die Prüfkriterien sind so verschieden, dass die Bewertungen für ein und denselben Fonds sehr unterschiedlich ausfallen können", so Maier. "Anleger sind deshalb auch auf sich gestellt und sollten vor einer Investition genau prüfen, ob ein Anlageprodukt wirklich den eigenen Ansprüchen an eine ethisch einwandfreie Geldanlage gerecht wird."

Methodik

Im Auftrag von Verivox hat das Meinungsforschungsinstitut Innofact im Juli 2024 insgesamt 1.016 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren befragt. Die Befragten entstammen einem ISO-zertifizierten Online-Panel mit rund 500.000 Teilnehmenden. Die Umfrage ist bevölkerungsrepräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bundeslandzugehörigkeit.

