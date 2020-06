Immer weniger Einbrüche - Versicherung schon ab 36 Euro im Jahr

Die Polizeiliche Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes zeigt deutlich: Wohnungen in Deutschland sind so sicher vor Dieben wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Die Zahl hat sich in den vergangenen fünf Jahren fast halbiert. Falls doch Diebe einsteigen, muss die Hausratversicherung im Schnitt knapp 3.000 Euro zahlen. Den Vertrag gibt es dafür schon ab 36 Euro im Jahr, wie eine Auswertung von Verivox ergibt.

Augsburg – sicherste Großstadt bei Wohnungseinbrüchen

2015 hatte die Zahl der Wohnungseinbrüche mit 167.136 Fällen einen Höchststand in diesem Jahrtausend erreicht. Seitdem hat sie sich fast halbiert.

Die meisten Wohnungseinbrüche gibt es in den Stadtstaaten, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Unter den Großstädten sind Bremen, Bonn, Bremerhaven, Saarbrücken und Hamburg die Einbruchshochburgen. Dort gab es laut Polizeilicher Kriminalstatistik zwischen 278 und 234 Einbrüche pro 100.000 Einwohner. In Augsburg, der sichersten Großstadt, war es nur ein Zehntel. In der Liste der sichersten Großstädte folgen mit Erlangen und Ingolstadt zwei weitere bayerische Städte.

Coburg mit 3 Einbrüchen im Jahr

Noch größer sind die Unterschiede beim Blick auf die Landkreise und kreisfreien Städte. Die niedrigste Zahl hat die Stadt Coburg mit 7 Einbrüchen pro 100.000 Einwohner. In Fallzahlen ausgedrückt: In Coburg gab es drei Einbrüche im ganzen Jahr, in Bremen mehr als vier pro Tag.

Hausratversicherung schützt für 36 Euro im Jahr

Von 2015 bis 2019 hat sich die Aufklärungsquote bei Wohnungseinbrüchen von 15,2 auf 17,4 Prozent nur leicht erhöht. „Eine Hausratversicherung ist für alle Haushalte empfehlenswert“, sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. Der Basisschutz kostet oft weniger als 40 Euro im Jahr für eine 100-Quadratmeter-Wohnung.

In den Einbruchshochburgen sind die Verträge tendenziell teurer – in Berlin und Köln liegt der Preis sogar über 80 Euro. Das liegt aber nicht nur an den Einbrüchen, in die Kalkulation fließen auch Schäden durch Feuer, Sturm, Hagel und zerborstene Wasserleitungen ein. Wer außerdem seine Fahrräder außer Haus versichert, muss mit einem Aufschlag von etwa 30 bis 50 Euro rechnen.

Fast jeder zweite Einbruch bleibt ein Versuch

Die Polizeiliche Kriminalstatistik zählt zu den Wohnungseinbrüchen auch die Versuche und deren Anteil ist gestiegen. Waren es in den ersten Jahren nach 2000 noch circa 35 Prozent, scheiterten im vergangenen Jahr 45 Prozent aller Einbruchsversuche. „Dennoch entstehen dabei oft schon teure Schäden. Auch diese werden von der Hausratversicherung bezahlt. Ebenso wie Vandalismusschäden, die die Einbrecher anrichten“, sagt Wolfgang Schütz.