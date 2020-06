ADAC: E-Scooter ersetzen kaum Autofahrten

Laut dem Mobilitätsclub ADAC hat die Zulassung von E-Scootern in Deutschland vor einem Jahr nicht zu der erhofften Entlastung für Umwelt und Verkehr geführt. Die meisten E-Scooter würden als Leihmodelle genutzt und ersetzen in der Regel keine Autofahrten, sondern Wege zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Gekaufte Modelle können Beitrag leisten

Die Möglichkeit, dass E-Scooter einen Beitrag zu nachhaltiger Mobilität in Städten leisten, sieht der ADAC in erster Linie in Modellen, die von Pendlern selbst gekauft werden. Sie können die Fahrgeräte für den Weg zur nächstgelegenen ÖPNV-Haltestelle nutzen, in S- und U-Bahn mitnehmen und am Zielort die sogenannte „letzte Meile“ zum Arbeitsplatz oder nach Hause zurücklegen.

Diese Funktion können Leihmodelle kaum erfüllen, da sie immer wieder gesucht werden müssten. Zusätzlich ist der Einsatzbereich von Leih-Scootern häufig auf Innenstadtgebiete beschränkt. E-

Scooter können häufig mitgenommen werden

Laut dem ADAC dürfen E-Scooter in vielen Fällen im öffentlichen Nahverkehr mitgenommen werden. Viele Verkehrsverbünde würden sich an der Empfehlung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, die die Mitnahme klappbarer Modelle erlaubt, orientieren. Bei nicht klappbaren Geräten sind die Regeln in deutschen Landeshauptstädten jedoch uneinheitlich: Teilweise sind nicht-klappbare E-Scooter im ÖPNV ganz verboten, teilweise nur zu bestimmten Zeiten oder in bestimmten Verkehrsmitteln. Vor dem Kauf eines E-Scooters sollten sich Verbraucher daher genau über die Regeln vor Ort informieren.

Helmpflicht angeraten

Für die Nutzung von E-Scootern besteht zwar keine gesetzliche Helmpflicht, doch der ADAC rät, E-Scooter immer nur mit einem Helm zu nutzen. Auswertungen der ADAC Unfallforschung zeigen, dass Helme im Ernstfall Leben retten können – wenn sie richtig getragen werden. Häufigste Fehler sind ein zu loses Gurtband oder dass der Helm hinten nicht richtig verschlossen wird.