Trotz Streaming: Lineares Fernsehen bei Mehrheit der Deutschen beliebt

66 Prozent behalten den linearen Programmablauf bei

Zwei Drittel der Deutschen (66 Prozent) nutzen nach eigenen Angaben lineares TV, schauen also so fern wie vom Programmablauf der Sender vorgegeben. Davon entfallen 23 Prozent auf Sat-TV, 20 Prozent auf Kabelfernsehen, 18 Prozent auf Internet-TV – und sehr geringe 4 Prozent auf Antennen-TV. Ein gutes Fünftel der Deutschen (22 Prozent) kombiniert das herkömmliche Fernsehen mit Streaming-Apps.

Die drei beliebtesten Zugangstechniken sowie das Mischen von Streaming und normalem Programmablauf stoßen also auf ähnlich große Zustimmung. So genannte "Cord Cutter" sind noch in der Minderheit: 9 Prozent der Befragten geben an, völlig auf lineares Fernsehen zu verzichten und nur noch Streaming-Apps zu nutzen.

Oft unterschiedliche TV-Präferenzen je nach Lebensalter

Die TV-Zugänge über Satellit und Kabel werden mit steigendem Lebensalter immer häufiger bevorzugt – ältere Menschen nutzen beide Empfangsarten fast dreimal so oft wie jüngere. Anders bei Internet-TV: Hier bleibt die Nutzungsquote über alle Altersgruppen hinweg fast gleich. Junge Menschen bis 29 Jahre schauen häufiger lineares TV zusammen mit Streaming-Apps. Die Quote der Cord Cutter fällt ab dem 50. Lebensalter deutlich ab und liegt dann nur noch im niedrigen einstelligen Bereich. Bis zum Alter von 49 liegt sie zwischen 14 und 16 Prozent.

"Seit fast 20 Jahren gibt es internetbasiertes Fernsehen in Deutschland", sagt Jörg Schamberg, Telekommunikationsexperte bei Verivox. "Unsere Daten zeigen, dass Internet-TV in allen Altersgruppen, Einkommensklassen und Familiensituationen angekommen ist. Keine der anderen Empfangsarten erzielt übergreifend so gute Zustimmungswerte."

Günstiges HD-Fernsehen ab etwa 7 Euro im Monat

Für die günstigsten HDTV-Angebote über Kabel, Antenne oder Internet werden aktuell zwischen 7 und 15 Euro im Monat fällig, abhängig von Programmzahl und Sendequalität. Auch für HD-Qualität über Satellit kann ein Aufpreis anfallen. Da die Kosten bisweilen adressabhängig sind und nicht jede Technik an jedem Ort verfügbar ist, empfiehlt Verivox einen Anbietervergleich. Derzeit werden Neukundentarife im ersten Jahr oft um 40 bis 50 Prozent rabattiert.

Alle großen Anbieter haben mehrere TV-Pakete im Programm, die meist auch mit Streamingdiensten und verschiedenen Komfort-Optionen gekoppelt werden können. Klassisches lineares Fernsehen ist gleichwohl mit allen TV-Zugangstechniken möglich.

Methodik

Die verwendeten Daten basieren auf einer Online-Umfrage der Innofact AG im Auftrag von Verivox, an der im Mai 2024 insgesamt 1.001 Personen teilnahmen. Die Umfrage ist bevölkerungsrepräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bundeslandzugehörigkeit. Gefragt wurde: Auf welche Weise schauen Sie in der Regel fern?