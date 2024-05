Router Vodafone Station 24 Monate gratis – neue GigaTV-Boxen erhältlich

Alle GigaZuhause-Tarife sind mit Internet-Flat und Telefon-Flat in das deutsche Festnetz und die deutschen Mobilfunknetze ausgestattet. In den ersten neun Monaten sind alle Tarife ab 100 Mbit/s zum reduzierten Preis von 19,99 Euro pro Monat erhältlich. Den Tarif mit 50 Mbit/s bietet Vodafone neun Monate lang sogar für nur 9,99 Euro monatlich an. Dazu erhalten Neukunden zudem einen Online-Vorteil in Form einer Rechnungsgutschrift. Bei Bestellung über Verivox können Sie sich zusätzlich einen Verivox-Cashback und noch für kurze Zeit einen Gutschein für Amazon oder andere Händler sichern.

Vodafone Kabel-Internet

Neue GigaTV-Boxen jetzt bestellbar

Vodafone hatte Mitte Mai auf der Breitbandmesse ANGA COM seine neue TV-Box GigaTV Home Sound vorgestellt. Sie ermöglicht Kabel- und Internetfernsehen erstmals aus einer Box. Sie lässt sich per Sprache steuern und bietet 200 Stunden Aufnahmespeicher in der Cloud. Außerdem verfügt das kompakte Gerät für GigaTV über drei Lautsprecher und einen Subwoofer für ein raumfüllendes Dolby Atmos Klangerlebnis. Die neue Box GigaTV Home Sound kostet in den ersten sechs Monaten 14,99 Euro pro Monat, danach fallen monatlich 19,99 Euro an. Daneben gibt es die Standard-Variante GigaTV Home ohne Lautsprecher. Diese lässt sich in den ersten sechs Monaten für 9,99 Euro/Monat, danach für 14,99 Euro monatlich nutzen. Auch Bestandskunden sollen auf die neuen Boxen wechseln können.

Das dazugehörige TV-Paket bietet Zugang zu 82 TV-Sendern in SD und 57 TV-Sendern in HD. Weitere HD-Sender können über das Pay-TV-Paket Vodafone Premium gegen einen Aufpreis von monatlich fünf Euro hinzugebucht werden. Daneben ist auch eine alleinige Fernsehnutzung über die GigaTV Mobile-App auf Smartphone und Tablet für monatlich 9,99 Euro möglich.

TV-Tarif GigaTV inklusive Vodafone Premium nun auch per Internet

Der Fernsehtarif GigaTV inklusive Vodafone Premium ist nun auch per Internet nutzbar. Bislang war der Tarif nur für Kabelkunden verfügbar. Der Tarif ist in den ersten sechs Monaten ab monatlich 14,99 Euro erhältlich, danach berechnet Vodafone 19,99 Euro. Kunden profitieren von 20 zusätzlichen HD-Sendern ohne Werbeunterbrechung. Optional lassen sich die Sender auch für monatlich 9,99 Euro zu einem bestehenden TV-Tarif hinzubuchen.

Mehr zu GigaTV

Neues CI+ Modul smart

Schließlich gibt es noch eine Neuerung: Wer digitales Fernsehen in HD oder mit weiteren Pay-TV-Sendern ohne Empfangsgerät nutzen möchte, kann nun das neue CI+ Modul smart für 3 Euro monatlich verwenden. Eine separate Smartcard wird laut Vodafone nicht mehr benötigt. Das Modul muss lediglich in den CI+-Schacht des Fernsehers geschoben werden. Die Freischaltung der integrierten Smartcard erfolgt nach Unternehmensangaben über die Buchung des Tarifs Basic TV für 3,99 Euro pro Monat.