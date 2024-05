GigaTV: Vodafone geht mit neuen TV-Boxen in die Offensive

Ab dem 28. Mai bietet Vodafone zwei neue TV-Boxen für sein TV-Angebot GigaTV an. Die GigaTV Home Sound ist besonders umfangreich ausgestattet mit Dolby Atmos-Unterstützung, Sounddesign von Bang & Olufsen sowie einer Sprachsteuerung. Wir geben einen Überblick über die neuen Geräte.

Vodafone verspricht "Wumms" für das Wohnzimmer

Der Kabelnetzbetreiber und Kabel-TV-Anbieter Vodafone bläst wenige Wochen vor dem Ende des Nebenkostenprivilegs zur Offensive. Ab Juli darf Kabelfernsehen für Mieter nicht mehr über die Mietnebenkosten abgerechnet werden. Betroffene Mieter müssen sich bis Ende Juni selbst um einen Vertrag mit ihrem aktuellen Kabelnetzbetreiber oder um Alternativen wie Internet-TV kümmern. Vodafone will bestehende Kunden und potentielle TV-Neukunden von seinem Angebot überzeugen – auch mit neuer Hardware.

Die beiden neuen TV-Boxen GigaTV Home und GigaTV Home Sound setzen auf Android TV. Somit lassen sich auch zahlreiche Apps aus dem Google Play Store wie Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN und viele weitere auf dem Fernseher nutzen. Die Giga TV Home Sound ist trotz der kompakten Größe mit drei Lautsprechern und einem Subwoofer ausgestattet. Damit soll ein kraftvoller Sound auch ohne separate Soundbar möglich sein. Das Vodafone-Gerät der neuen Generation bietet darüber hinaus Unterstützung für Bluetooth und Chromecast. So lassen sich über die Box auch Lieblingssongs von Spotify & Co. vom Smartphone abspielen. Auch 4K-Inhalte werden unterstützt.

Die neue TV-Box GigaTV Home Sound von Vodafone. Bild: © Vodafone.

Hybrid-Boxen für Kabelfernsehen und Internet-TV

Die neuen GigaTV-Boxen sind über zwei Zugangswege nutzbar. Sie verfügen über einen Anschluss für Kabelfernsehen (DVB-C), lassen sich aber auch mit einem beliebigen Internetanschluss für Online-TV einsetzen.

Dank integrierter Mikrofone kann die GigaTV Home Sound per Sprache gesteuert werden, etwa zum Umschalten eines Fernsehkanals oder zum Aufrufen einer App. Auch Googles Sprachassistent lässt sich verwenden. TV-Aufnahmen werden erstmals nicht mehr auf einer lokalen Festplatte, sondern online in der Cloud gespeichert. Vodafone bietet seinen Kunden hierfür 200 Stunden Online-Aufnahmespeicher. Über die GigaTV App lassen sich Aufnahmen auch unterwegs per Smartphone oder Tablet anschauen.

Die Suche wurde verbessert: Inhalte sollen sich sender- und anbieterübergreifend schneller finden lassen. Kunden haben wie bislang Zugriff auf Mediatheken, kostenpflichtige Filme aus der Videothek und Features wie ein elektronischer Programmführer sowie zeitversetztes Fernsehen.

Was kosten die neuen TV-Boxen von Vodafone?

Das Standard-Modell GigaTV Home ohne Sprachsteuerung und Sound-Ausstattung kostet in den ersten sechs Monaten 9,99 Euro pro Monat, danach berechnet Vodafone 14,99 Euro monatlich. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Für die TV Box GigaTV Home Sound fallen 5 Euro mehr pro Monat an. Auch Bestandskunden sollen auf die neuen Boxen wechseln können.

Das enthaltene TV-Paket erlaubt Zugriff auf 57 TV-Sender in HD sowie 52 Sender in SD. Gegen 5 Euro monatlichen Aufpreis können weitere HD-Sender mit dem Pay-TV-Paket Vodafone Premium hinzugebucht werden. Möchten Sie nur über die GigaTV App auf Smartphone und Tablet fernsehen, so zahlen Sie 9,99 Euro pro Monat.

