Netzausbau der Telekom: Glasfaser und 5G legten 2022 weiter zu

Telekom erreicht 2022 Ziel von zwei Millionen neuen FTTH-Anschlüssen

Die Telekom hatte sich für dieses Jahr das Ziel gesetzt, zwei Millionen neue Glasfaseranschlüsse für Haushalte und Unternehmen zu errichten. Diese Marke sei erreicht worden. Das Glasfasernetz des Bonner Konzerns komme inzwischen in Deutschland auf eine Länge von rund 690.000 Kilometern. Nach Unternehmensangaben sind 2022 18.000 Glasfaser-Netzverteiler, die grauen Kästen am Straßenrand, neu aufgestellt worden. Insgesamt könnten bundesweit nun 5,2 Millionen Haushalte einen Glasfaseranschluss im Telekom-Netz buchen. Für 2023 plant die Telekom den Bau von bis zu drei Millionen weiteren Glasfaseranschlüssen bis in die Wohnung (FTTH). Allerdings intensivieren auch andere Unternehmen in den Bau von Glasfasernetzen. Vodafone beispielsweise will in den kommenden Jahren sieben Millionen Glasfaseranschlüsse errichten.

Telekom setzt zunehmend auf Kooperationen beim Glasfaserausbau

Ganz allein kann auch ein Konzern wie die Telekom den Glasfaserausbau nicht stemmen. Die Bedeutung von Kooperationen hat zugenommen. In Bochum sollen beispielsweise in Zusammenarbeit mit Glasfaser Ruhr 134.000 Glasfaseranschlüsse realisiert werden. Seit dem Sommer sind in Münster dank der Kooperation mit den Stadtwerken Münster erste Glasfaserkunden am Netz. In der Region Stuttgart können rund 300.000 Haushalte und Unternehmen einen Glasfaseranschluss der Telekom buchen. Das 2021 gegründete Gemeinschaftsunternehmen GlasfaserPlus vermarktet zudem Glasfaseranschlüsse an mehr als 550.000 Haushalte.

5G-Abdeckung steigt auf 94 Prozent

Fortschritte habe es auch beim Ausbau des Mobilfunknetzes gegeben. 94 Prozent der Menschen in Deutschland können laut Telekom bereits 5G nutzen. Im Telekom-Netz funken über 80.000 Antennen mit dem schnellen Mobilfunkstandard 5G. Die Gesamtzahl aller Antennen im Mobilfunknetz der Bonner liegt bei über 100.000. Der 5G-Vorgängerstandard LTE kommt auf eine Abdeckung von 99 Prozent aller Haushalte. Bis 2025 sollen 99 Prozent der Bevölkerung auch mit 5G versorgt sein. Die drei Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland (O2) erreichen nach eigenen Angaben jetzt eine Versorgung von 98 Prozent der Haushalte in Deutschland mit einer Bandbreite von mindestens 100 Mbit/s.

Datenvolumen legt im Mobilfunknetz und im Festnetz weiter stark zu

Sowohl im Mobilfunknetz als auch im Festnetz der Telekom sei das Datenvolumen in diesem Jahr weiter deutlich gestiegen. Im Mobilfunk lag der Anstieg des Datenverbrauchs bei mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2,427 Milliarden Gigabyte sind 2022 über das Telekom-Mobilfunknetz übertragen worden. Für den größten Datenverbrauch sorgen die Dienste Instagram (612 Terabyte pro Tag), YouTube (544 Terabyte pro Tag) sowie Facebook (326 Terabyte pro Tag). Im Festnetz lag das Datenvolumen in diesem Jahr etwa 20 Prozent über dem Datenverbrauch des Jahres 2021.