Internettarife mit 250 Mbit/s im Vergleich: Angebote von Telekom, Vodafone und PYUR

Ein Internettarif mit einer Surfgeschwindigkeit von 250 Mbit/s reicht für die gängigen Online-Anwendungen aus. Eine solche Download-Bandbreite ermöglicht auch mehreren Personen im Haushalt das gleichzeitige Streamen in 4K und Online-Gaming. Doch wie sehen aktuell die Angebote für Tarife mit 250 Mbit/s aus? Wir haben entsprechende Internettarife der Telekom sowie von Vodafone und PYUR unter die Lupe genommen. Berücksichtigt wurden Tarife per DSL, Kabel-Internet und Glasfaser.

Internet mit 250 Mbit/s: Bis zu 20 Euro Unterschied beim regulären Preis

Neukunden profitieren bei Buchung eines Internettarifs in der Regel von Tarifaktionen wie Rabatten und Gutschriften. Das gilt auch für die untersuchten 250-Mbit/s-Tarife. Abseits von Aktionen gibt es beim regulären monatlichen Preis Unterschiede von bis zu 20 Euro pro Monat. Per Kabel-Internet ist bei PYUR der Tarif Pure Speed 250 zum regulären Preis von 34,99 Euro monatlich erhältlich. In den ersten 12 Monaten zahlen Neukunden bei diesem Angebot sogar nur 9,99 Euro pro Monat.

Buchen Sie dagegen bei der Telekom den gleich schnellen Tarif MagentaZuhause XL, gilt ab dem 7. Monat ein regulärer Preis von 54,95 Euro. Die Telekom reduziert den Preis lediglich in den ersten 6 Monaten auf 19,95 Euro. Allerdings bietet die Telekom eine Upload-Geschwindigkeit von bis zu 40 Mbit/s, bei PYUR sind es bei dem Tarif nur 15 Mbit/s. Vodafone-Kabel wartet ebenso wie Telekom Glasfaser mit einem Upload von bis zu 50 Mbit/s auf. Alle Tarife beinhalten neben einer Internet-Flatrate auch eine Telefon-Flat in das deutsche Festnetz. Bei der Telekom ist sogar eine Allnet-Flat in alle deutsche Netze enthalten. Und die Preise der Telekom-Tarife per DSL sowie Glasfaser sind identisch.

Monatlicher Durchschnittspreis hilft beim Tarifvergleich

Sie sollten daher auf alle Tarifkonditionen und Aktionsbestandteile achten. Hierbei hilft auch ein Blick auf den monatlichen Durchschnittspreis. Dieser berücksichtigt alle monatlichen und einmaligen Kosten sowie Vorteile wie Rabatte und Gutschriften. Mit dem Durchschnittspreis lassen sich unterschiedliche Tarife besser miteinander vergleichen. So kommt der Tarif von PYUR auf den niedrigen Durchschnittspreis von lediglich rund 17 Euro für die ersten 24 Monate. Aber auch die Tarife für Kabel-Internet beziehungsweise DSL von Vodafone sind noch bis zum 22. April zu rechnerischen Durchschnittspreisen von rund 21 Euro beziehungsweise 22 Euro pro Monat erhältlich.

Internettarife bei Verivox günstiger als bei den Internetanbietern

Obwohl der Tarif der Telekom den höchsten regulären Preis hat, liegt der monatliche Durchschnittspreis in den ersten beiden Jahren auch nur bei lediglich rund 26 Euro. Von diesen günstigen Preisen profitieren Sie, wenn Sie die genannten Tarife über Verivox bestellen. Denn bei den Angeboten können Sie sich jeweils einen zusätzlichen Verivox-Cashback sichern. Dadurch ist der Tarif bei Verivox günstiger als direkt beim Anbieter.

Bei manchen Providern sparen sich Neukunden das einmalige Bereitstellungsentgelt für den Anschluss. Das gilt etwa bei einem Wechsel zur Telekom oder zu Kabel-Internet von Vodafone. Bei DSL von Vodafone fallen einmalig rund 50 Euro an, bei einem Wechsel zu PYUR sind es rund 20 Euro.

Über Verivox können Sie direkt die Verfügbarkeit der Tarife überprüfen. Dazu reicht die Angabe Ihrer Adresse. Wir zeigen die bei Ihnen verfügbaren Tarife zahlreicher Anbieter für DSL, Kabel-Internet und Glasfaser an.

Internetverfügbarkeit prüfen