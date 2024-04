Glasfaser: Telekom muss Ausbautempo steigern

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Die Deutsche Telekom treibt in vielen Orten den Glasfaserausbau voran. Der Bonner Konzern setzt dabei auf reine Glasfaseranschlüsse (FTTH – Fiber to the Home). Regelmäßig veröffentlicht der Internetanbieter Zahlen, wie viele neue FTTH-Anschlüsse das Unternehmen in einem Monat errichtet hat. Das Ziel von über 2,5 Millionen neuen Glasfaseranschlüssen bis Ende 2024 ist jedoch angesichts des bisherigen Ausbaus in diesem Jahr sehr ehrgeizig.

Glasfaser liegt häufig nur in der Straße - Gebäudeanbindung oft noch erforderlich Wichtig: Die von der Telekom genannten Zahlen der Glasfaseranschlüsse geben nur solche Anschlüsse an, die mindestens bis an die Grundstücksgrenze (Homes passed) verlegt wurden. Um Glasfaser tatsächlich nutzen zu können, müssen die Gebäude ebenfalls per Glasfaserleitung angeschlossen werden. Die Zahl der Haushalte, die zeitnah nach der Buchung per Glasfaser im Internet surfen kann, dürfte daher niedriger ausfallen. Geringerer Glasfaserausbau in den Wintermonaten Im Winter werden witterungsbedingt weniger neue Anschlüsse gebaut. Im Januar 2024 errichtete die Telekom aber immerhin 53.000 neue Anschlüsse, im Januar 2023 waren es nur 35.000. Im Februar dieses Jahres lag die Zahl mit 102.000 neuen Glasfaseranschlüssen jedoch deutlich niedriger als die 262.000 neuen Anschlüsse im Februar 2023. Für Dezember 2023 meldete die Telekom 380.000 neue FTTH-Anschlüsse, der bisherige Rekordausbaumonat. Allerdings wurden für den Vormonat November keine Ausbauzahlen veröffentlicht. Bislang bundesweit 8,2 Millionen Telekom-Glasfaseranschüsse Im März 2024 kam die Telekom auf 158.000 neue Glasfaseranschlüsse und erreichte damit bundesweit insgesamt 8,2 Millionen FTTH-Anschlüsse. Im Januar 2023 hatte die Zahl der Glasfaseranschlüsse erst bei 5,4 Millionen gelegen.

Telekom FTTH-Glasfaserausbau seit Anfang 2023 Monat Neue FTTH-Anschlüsse/Monat Gesamtzahl FTTH-Anschlüsse Januar 2023 35.000 5,4 Millionen Februar 2023 262.000 5,7 Millionen März 2023 keine Zahlen veröffentlicht keine Zahlen veröffentlicht April 2023 150.000 fast 6 Millionen Mai 2023 180.000 6 Millionen Juni 2023 200.000 6,2 Millionen Juli 2023 230.000 6,4 Millionen August 2023 200.000 6,6 Millionen September 2023 242.000 6,9 Millionen Oktober 2023 250.000 7,1 Millionen November 2023 keine Zahlen veröffentlicht keine Zahlen veröffentlicht Dezember 2023 380.000 rund 8 Millionen Januar 2024 53.000 rund 8 Millionen Februar 2024 102.000 8 Millionen März 2024 158.000 8,2 Millionen