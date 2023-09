Deutsche Glasfaser: 950.000 Glasfaseranschlüsse für Niedersachsen und Kooperation mit NetCologne

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Der Glasfasernetzbetreiber Deutsche Glasfaser realisiert in vielen ländlichen Regionen Glasfaseranschlüsse bis in die Wohnungen der Haushalte (FTTH). In Niedersachsen soll der Glasfaserausbau durch den Anbieter nun beschleunigt werden. Dazu haben Deutsche Glasfaser und das Land Niedersachsen eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. In Nordrhein-Westfalen wird Deutsche Glasfaser zudem mit NetCologne kooperieren.

Weniger Bürokratie: Glasfaserausbau soll schneller und günstiger werden Die niedersächsische Landesregierung will beim Glasfaserausbau für schnellere Genehmigungsverfahren mit weniger Bürokratie sowie für standardisierte Bauverfahren sorgen. Auch gegenüber alternativen Verlegeverfahren zeigt sich Niedersachsen offen. Der Ausbau werde durch den geringeren Verwaltungsaufwand nicht nur schneller, sondern auch günstiger. Deutsche Glasfaser: 950.000 Glasfaseranschlüsse in Niedersachsen bis Ende 2027 Nach Angaben des niedersächsischen Wirtschaftsministers Olaf Lies wurden von Deutsche Glasfaser bereits rund 450.000 Glasfaseranschlüsse in Niedersachsen errichtet. Derzeit würden weitere 110.000 Anschlüsse gebaut. Bis Ende 2027 soll Glasfaser für 950.000 Haushalte in dem Bundesland verfügbar sein. Der Ausbau soll eigenwirtschaftlich, also ohne staatliche Fördermittel,erfolgen. Deutsche Glasfaser bietet derzeit vier Glasfasertarife mit Bandbreiten von 100 Mbit/s, 300 Mbit/s, 500 Mbit/s sowie 1.000 Mbit/s an. Daten lassen sich je nach gebuchtem Tarif mit Upload-Geschwindigkeiten von 50 Mbit/s bis hin zu 500 Mbit/s ins Internet hochladen. In den ersten zwölf Monaten zahlen Neukunden jeweils einen reduzierten Preis von 24,99 Euro pro Monat. Erst ab dem zweiten Vertragsjahr gilt der reguläre monatliche Tarifpreis. Neukunden profitieren zudem abhängig vom Tarif von einem Online-Bonus in Höhe von bis zu 60 Euro. Das einmalige Bereitstellungsentgelt beträgt 69,99 Euro.

Deutsche Glasfaser: Aktuelle Glasfasertarife im Überblick Deutsche Glasfaser DG basic 100 Internet-Flat per Glasfaser mit bis zu 100 Mbit/s

Telefonate in das deutsche Festnetz ab 2,9 Cent/Minute

10 Euro Online-Bonus

1.-12. Monat: 24,99 Euro/Monat, danach 39,99 Euro/Monat 34,99 Euro Durchschnittspreis pro Monat (24 Monate) Zum Anbieter Deutsche Glasfaser DG basic 300 Internet-Flat per Glasfaser mit bis zu 300 Mbit/s

Festnetz-Flat

30 Euro Online-Bonus

1.-12. Monat: 24,99 Euro/Monat, danach 49,99 Euro/Monat 39,16 Euro Durchschnittspreis pro Monat (24 Monate) Zum Anbieter Deutsche Glasfaser DG premium 500 Internet-Flat per Glasfaser mit bis zu 500 Mbit/s

Festnetz- und Mobilfunk-Flatrate in alle deutschen Netze

45 Euro Online-Bonus

1.-12. Monat: 24,99 Euro/Monat, danach 69,99 Euro/Monat 48,53 Euro Durchschnittspreis pro Monat (24 Monate) Zum Anbieter Deutsche Glasfaser DG giga 1000 Internet-Flat per Glasfaser mit bis zu 1.000 Mbit/s

Festnetz- und Mobilfunk-Flatrate in alle deutschen Netze

60 Euro Online-Bonus

1.-12. Monat: 24,99 Euro/Monat, danach 89,99 Euro/Monat 57,91 Euro Durchschnittspreis pro Monat (24 Monate) Zum Anbieter