1&1, Telekom, Vodafone & Co: Internet-Tarifaktionen im Februar 2023

Im zweiten Monat des Jahres 2023 halten die größten deutschen Internetanbieter eine Vielzahl an Tarifangeboten für Neukunden bzw. Wechsler bereit. Es winken reduzierte Preise, Gutschriften oder Freimonate als Vorteile. Wir geben einen Überblick über ausgewählte Tarifaktionen für den Internetanschluss per DSL und Kabel.

1&1: Zwölf Monate je 30 Euro Rabatt oder Gratis-Notebook

Bei 1&1 haben Neukunden im Februar wie im Vormonat die Wahl. Sie können zwölf Monate lang von bis zu 30 Euro monatlichen Rabatt profitieren. Alternativ erhalten neue 1&1-Internetkunden ein kostenloses Samsung-Notebook im Wert von je nach Tarif bis zu 749 Euro (UVP). Entscheiden sich Kunden für das Gratis-Notebook, berechnet 1&1 ab dem ersten Monat den regulären monatlichen Tarifpreis. "DSL 100" mit bis zu 100 Mbit/s im Download kostet mit 30 Euro Rabatt zwölf Monate lang 14,99 Euro statt regulär 44,99 Euro. Der bis zu 250 Mbit/s schnelle Tarif "DSL 250" lässt sich ein Jahr lang zum Preis von 19,99 Euro pro Monat nutzen, danach schlägt das Angebot mit regulär 49,99 Euro monatlich zu Buche. Inklusive ist jeweils eine Telefon-Flat in das deutsche Festnetz.

PŸUR: 10 Freimonate für alle Internet-Flats und Kombi-Pakete

Noch bis zum 7. Februar können sich Neukunden bei PŸUR, der Marke des Berliner Kabelnetzbetreibers Tele Columbus, zehn Freimonate sichern. Diese winken sowohl bei allen "Pure Speed"-Internet-Flats als auch bei den Kombi-Paketen mit Internet, Telefonie und TV. Die Internet-Flats bieten Surfgeschwindigkeiten von 20, 200 und 400 Mbit/s, in ausgewählten Städten sind auch Kabelanschlüsse mit bis zu 1 Gbit/s verfügbar. Bei Online-Bestellung sparen Verbraucher die Bereitstellungs- und Versandkosten in Höhe von 60 Euro. Die Internet-Flat "Pure Speed 200" gibt es derzeit ab dem elften Monat für regulär 33 Euro monatlich. Mit 400 Mbit/s im Internet surfen lässt sich mit "Pure Speed 400" für regulär 44 Euro im Monat. Eine Festnetz-Flat kann optional für monatlich 5 Euro hinzugebucht werden.

Telekom: 170 Euro Gutschriften und drei Monate günstiger

Die Telekom hat im Februar ihre monatlichen Grundpreise für ihre MagentaZuhause-Festnetztarife beibehalten. Allerdings profitieren Neukunden nun nur noch in den ersten drei statt bislang sechs Monaten von einem auf einheitlich 19,95 Euro pro Monat reduzierten Preis. Weiterhin erhalten Kunden eine Rechnungsgutschrift in Höhe von 100 Euro als Online-Vorteil sowie weitere 70 Euro als Router-Gutschrift. Mit dem Tarif "MagentaZuhause L" geht es mit bis zu 100 Mbit/s ins Internet, der Tarif kostet ab dem vierten Monat regulär 44,95 Euro. Highspeed-Internet mit bis zu 250 Mbit/s gibt es mit "MagentaZuhause XL". Dieser Tarif kostet ab dem vierten Monat 54,95 Euro. In den Tarifen von 16 Mbit/s bis 100 Mbit/s ist eine Festnetz-Flat inklusive, der Tarif mit 250 Mbit/s wartet mit einer Allnet-Flat in alle deutschen Netze auf.

Vodafone: Bis zu 175 Euro Guthaben und sechs Monate Sparpreis

Aktuell gewährt Vodafone DSL- und Kabel-Neukunden je nach gebuchtem Tarif ein Startguthaben von bis zu 175 Euro. Diese maximale Rechnungsgutschrift gilt beispielsweise für den DSL-Tarif "GigaZuhause 250 DSL" mit bis zu 250 Mbit/s. Sechs Monate lang zahlen Kunden einen Sparpreis von 19,99 Euro, ab dem siebten Monat fallen monatlich 54,99 Euro an. Der schnellste Kabeltarif "GigaZuhause 1000 Kabel" mit bis zu 1 Gbit/s ist ab dem siebten Monat für regulär 59,99 Euro pro Monat erhältlich. Vodafone stellt Kabelkunden gratis den WLAN-Router Vodafone Station bereit. Sowohl bei den DSL-Tarifen als auch bei den Angeboten für Kabel-Internet entfällt der einmalige Anschlusspreis.

O2: Bis zu 120 Euro Rabatt im ersten Jahr

O2 hält im Februar drei Internet-Tarife für den DSL-Anschluss mit Surfgeschwindigkeiten von 50, 100 und 250 Mbit/s bereit. Bei "O2 my Home" S und L erhalten Neukunden im ersten Jahr insgesamt 60 Euro Rabatt (5 Euro pro Monat). Im bis zu 250 Mbit/s schnellen Tarif "O2 my Home XL" gilt ein Jahr lang ein Rabatt von 10 Euro pro Monat (120 Euro insgesamt). Dieser Tarif kostet somit in den ersten zwölf Monaten 29,99 Euro pro Monat, ab dem 13. Monat sind es regulär 39,99 Euro. Die Anschlusskosten von einmalig 49,99 Euro entfallen bei diesem Tarif. Bei allen drei "O2 my Home"-Tarifen ist jeweils eine Telefon-Flat in das deutsche Festnetz und alle deutschen Mobilfunknetze enthalten.

