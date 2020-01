Verträge nur noch mit zwölf Monaten Laufzeit: Gesetzentwurf vorgelegt

Verträge für Mobilfunk und Internet, aber auch für Fitness-Studios, Zeitungs-Abos & Co. binden Verbraucher häufig an Mindestvertragslaufzeiten von 24 Monaten. Die Bundesregierung möchte dies ändern und Verbesserungen für Kunden durchsetzen. Bereits im März 2019 hatte das Bundesjustizministerium erste Eckpunkte veröffentlicht. Geplant ist unter anderem eine Verkürzung der Mindestlaufzeit von Verträgen auf ein Jahr. Im vergangenen August hatte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht betont, dass die Gesetzespläne so schnell wie möglich verabschiedet werden sollen. Am vergangenen Freitag wurde nun das "Gesetz für faire Verbraucherverträge" als 28-seitiger Referentenentwurf vorgelegt.