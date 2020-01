Unsicheres Netz: Viele EU-Bürger schränken Internetnutzung ein

Wird die Nutzung des Internets immer unsicherer? Jeder neue Datenskandal und jeder neue Hackerangriff lassen die Skepsis der Verbraucher wachsen. Das macht sich in Europa bereits spürbar bemerkbar. In der EU haben 2019 44 Prozent der EU-Bürger im Alter zwischen 16 und 74 Jahren ihre privaten Internetaktivitäten wegen Sicherheitsbedenken eingeschränkt. Das geht aus einer im Jahr 2019 durchgeführten Erhebung von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, hervor. Gefragt worden war nach der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in Privathaushalten und durch Einzelpersonen.