Mobilfunk: Milliardenhilfe für Netzausbau in Deutschland

Brüssel/Berlin – Die EU-Wettbewerbshüter haben ein bis zu 2,1 Milliarden Euro starkes Hilfspaket für ein besseres Mobilfunknetz in Deutschland genehmigt. Mit dem Geld sollen Ausbau und Betrieb in Gegenden mit bislang schlechtem Netz unterstützt werden, teilte die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mit.