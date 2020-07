Kartellamt prüft Ladesäulen für Elektroautos

Die Ladeinfrastruktur für Elektroautos wird in Deutschland steckt noch in den Kinderschuhen. Beim Bundeskartellamt gehen aber jetzt schon zunehmend Beschwerden über Preise und Konditionen ein. Deshalb will die Wettbewerbsbehörde jetzt die Bereitstellung und Vermarktung der öffentlich zugänglichen Ladesäulen in einer Sektoruntersuchung unter die Lupe nehmen, wie sie am Donnerstag in Bonn ankündigte.