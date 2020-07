Immer mehr Deutsche nutzen Pay-TV

Die Zahl der Pay-TV-Abonnenten in Deutschland ist im zurückliegenden Jahr auf 8 Millionen (2018: 7,8 Mio.) angestiegen. Das zeigt der Branchenverband VAUNET (Verband Privater Medien e.V.) in einer Studie zur aktuellen Marktsituation. Die Pay-TV- und Paid-Video-On-Demand-Programmlandschaft sei zudem so vielfältig wie nie zuvor. Auch in der Corona-Krise steige die Nachfrage der Deutschen nach hochwertigen Bewegtbildinhalten weiter an.

Im März 2020 die meisten Pay-TV-Seher

Die AGF-lizensierten Pay-TV-Programme erreichten 2019 eine durchschnittliche Reichweite von 16,4 Millionen Pay-TV-Sehern im Monat, das sind durchschnittlich 400.000 mehr als noch im Jahr 2018. Im ersten Halbjahr 2020 waren es bereits durchschnittlich 17,1 Millionen Pay-TV-Seher, im März 2020 sogar 18,3 Millionen. Die Zahl der SVoD-Konsumenten lag im vierten Quartal 2019 bei 13,4 Millionen (Q4 2018: 6,9 Mio.).

Umsätze steigen auf 4,5 Milliarden

Die Umsätze aus Pay-TV und Paid-Video-on-Demand sind 2019 in der gesamten DACH-Region auf 4,5 Milliarden Euro (2018: 4 Mrd. Euro) angestiegen. In Deutschland lagen die Gesamtumsätze 2019 bei circa 3,9 Milliarden Euro (2018: ca. 3,5 Mrd. Euro), darin Pay-TV mit einem Umsatzvolumen von rund 2,4 Milliarden Euro (2018: 2,3 Mrd. Euro), gefolgt von Subscription-Video-on-Demand (SVoD) mit circa 1,2 Milliarden Euro (2018: 1,1 Mrd. Euro). Die weitere Entwicklung ist in der Corona-Krise noch von vielen Unwägbarkeiten geprägt, so dass der Verband für das laufende Jahr zunächst keine Umsatzprognose abgibt.

Immer mehr Eigenproduktionen

Katharina Behrends, Managing Director, NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH und Vorsitzende des Arbeitskreises Pay-TV im VAUNET sagt: „Über 100 Pay-TV-Programme bieten dem deutschen Publikum ein einzigartiges Programmerlebnis. Die Pay-TV-Sender investieren zunehmend in linear und nonlinear verfügbare Inhalte sowie exklusive Eigenproduktionen – auch am Produktionsstandort Deutschland – und wollen das trotz Corona bedingter Auflagen und Risiken auch weiter tun. Denn das Zuschauerinteresse ist riesig und wir glauben an weiteres Wachstumspotenzial im Markt.“