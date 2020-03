Coronavirus: Telekom, Vodafone und O2 schließen ihre Shops

Die Coronavirus-Krise hält derzeit die ganze Welt in Atem und rund um den Globus verschärfen die Regierungen rapide ihre Schutzmaßnahmen. In Ländern wie Italien und Frankreich gibt es beispielsweise bereits Ausganssperren. In Deutschland haben Bund und Länder in dieser Woche einschneidende Maßnahmen beschlossen. Schulen und Kitas wurden geschlossen sowie unter anderem Sport-, Messe- und Freizeitveranstaltungen abgesagt. Hinzu kommt die Schließung zahlreicher Läden. Davon betroffen sind auch die Shops der TK-Anbieter Deutsche Telekom, Vodafone und O2.