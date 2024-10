Videotext laut Verivox-Umfrage beliebt – auch bei Jüngeren

Einfaches, generationsübergreifend beliebtes Info-Format

Altersübergreifend nutzen 49 Prozent der Befragten das Teletext-Format – darunter 16 Prozent regelmäßig, 19 Prozent gelegentlich und 14 Prozent selten. Überraschend: Der pixelige, antiquiert wirkende Service hat besonders viele junge Fans. In der Verivox-Umfrage geben 23 Prozent der unter 30-Jährigen an, regelmäßig den Teletext aufzurufen – der höchste Wert aller Altersgruppen. Bei älteren Menschen über 70 Jahre sind es mit 13 Prozent deutlich weniger.

"Der Teletext wird generationsübergreifend gelesen", sagt Jörg Schamberg, Telekommunikationsexperte von Verivox. "Die Inhalte sind aktuell und von guter Qualität, beschränken sich aber auf das Nötigste. In einer Zeit oft überreizter Berichterstattung mit vielen polarisierenden Formaten punktet der optisch wenig ansprechende Teletext mit Klarheit und Aufgeräumtheit."

Top gesucht: TV-Programm, Nachrichten, Sport

Tatsächlich nutzen die meisten Befragten den Teletext besonders gern, weil wichtige Informationen gut auffindbar sind (47 Prozent). Auch die einfache Bedienbarkeit überzeugt (45 Prozent). Ein knappes Drittel gibt an, den Teletext deshalb zu lesen, weil er übersichtlich ist und ohne Reizüberflutung auskommt.

Besonders gerne werden Informationen zum TV-Programm (58 Prozent), der Nachrichtenüberblick (57 Prozent) sowie Sportergebnisse (43 Prozent) nachgelesen. Dabei interessieren TV-Inhalte und Sport-Updates alle Altersgruppen ähnlich stark, Nachrichten werden deutlich häufiger von älteren Menschen aufgerufen.

Öffentliche Sender etwas beliebter als private, IP-TV noch unterrepräsentiert

Der Teletext öffentlich-rechtlicher Sender wie ARD, ZDF oder Arte wird im Schnitt häufiger genutzt als der Text privater Fernsehsender (etwa RTL oder Sat1): 80 Prozent der Befragten rufen den Teletext eines öffentlichen Senders auf, 61 Prozent den eines Privatsenders. Immerhin 9 Prozent nutzen den Teletext der Telekom (Magenta TV).

Dabei hat der IP-TV-Sender der Telekom nicht als einziger den Teletext erst jüngst eingeführt: "Im Frühjahr 2024 starteten auch andere IP-TV-Anbieter wie Waipu mit dem Teletext – kurz vor der Abschaffung des Nebenkostenprivilegs. Mit Zusatzdiensten wie dem Teletext, der für viele Kundinnen und Kunden Teil ihres gewohnten Fernseh-Umfelds war, sollten insbesondere Kabel-TV-Nutzer fürs Internetfernsehen gewonnen werden", sagt Schamberg.

Geringer Datenverbrauch bei mobiler Nutzung

Insbesondere unterwegs und bei einer Nutzung mit dem Smartphone überzeugt der Teletext mit seinem schlanken Format: 15 Prozent der Befragten nutzen den Dienst, weil er auch in überlasteten Netzen funktioniert. "Die Ladezeiten sind kurz, der mobile Datenverbrauch niedrig", sagt Schamberg. "Fürs schnelle Update unterwegs ist der Teletext also ein ideales Medium – ob im Fußballstadion oder in der U-Bahn." In Sachen Barrierefreiheit punktet der Teletext ebenfalls, den es auch in Leichter Sprache gibt.

Die beliebteste Plattform zum Teletext-Konsum ist klassisch der Fernseher: 85 Prozent geben dieses Medium als ihr bevorzugtes an. Das Online-Angebot und die Nutzung per App sind zum Abruf der Teletext-Infos deutlich weniger verbreitet (11 bzw. 4 Prozent). Eine Teletext-App gibt es zum Beispiel von der ARD und von ProSiebenSat1.

Methodik

Die verwendeten Daten basieren auf einer Online-Umfrage der Innofact AG im Auftrag von Verivox, an der im September 2024 insgesamt 1.002 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren teilnahmen. Die Umfrage ist bevölkerungsrepräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bundeslandzugehörigkeit.

Gefragt wurde: "Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten den Teletext genutzt, auch Bildschirmtext oder Videotext genannt? Darüber lassen sich Infos zum TV-Programm, aber auch Nachrichten abrufen. / Sie haben angegeben den Teletext zumindest selten zu nutzen: Wie nutzen Sie den Teletext überwiegend? / Bitte geben Sie an, für welche der folgenden Sender Sie den Teletext benutzen. / Aus welchen Gründen nutzen Sie den Teletext? / Welche Teletext-Inhalte interessieren Sie besonders?".