Telekom: MagentaTV und Glasfaser mit vielen neuen Kunden

4,4 Millionen MagentaTV-Kunden

Das Fernsehangebot MagentaTV verzeichnete in den ersten drei Monaten des Jahres ein Plus von 73.000 Kunden. Ende März zählte die Telekom 4,4 Millionen MagentaTV-Kunden. Derzeit wird das TV-Angebot massiv beworben: Die Telekom zeigt auf MagentaTV alle Spiele der Fußball-EM live, fünf davon exklusiv.

93.000 neue Glasfaserkunden im ersten Quartal 2024

Auch die Zahl der aktiven Glasfaserkunden der Telekom legte im ersten Quartal zu. Ende März nutzten knapp 1,1 Millionen Telekom-Kunden einen Glasfaseranschluss bis in die Wohnung (FTTH). Von Anfang Januar bis Ende März hatte die Telekom 93.000 neue Glasfaserkunden gewinnen können. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres lag die Zahl der Glasfaserneukunden bei 65.000. Bis Ende 2024 peilt der Bonner Konzern eine Gesamtzahl von 450.000 neuen aktiven Glasfaserkunden an.

Damit das gelingt, darf die Glasfaser aber nicht vorwiegend nur in der Straße (Homes Passed) liegen, wie Wettbewerber der Telekom in dieser Woche während der Breitbandmesse ANGA COM in Köln kritisierten. Denn nur wenn die Glasfaserleitungen bis in die Gebäude und die Wohnungen der Kunden verlegt werden (Homes Connected) kann man aktive Glasfasernutzer generieren. Die Telekom selbst erklärte auf der ANGA COM, dass derzeit 10.000 Glasfaseranschlüsse (Homes Connected) pro Woche realisiert werden.

Über 15 Millionen Breitbandkunden

Von den über 15 Millionen Breitbandanschlüssen für private Endkunden entfallen fast 13 Millionen auf Glasfaser. Dabei berücksichtigt die Telekom aber alle Glasfaservarianten (FTTH/B sowie auch FTTC (VDSL)).

Die Zahl der Festnetzanschlüsse insgesamt ist im ersten Quartal rückläufig gewesen. Sie schrumpfte um 49.000 auf rund 17,3 Millionen. Die sogenannte "letzte Meile", die Teilnehmeranschlussleitungen (TAL), gingen um 178.000 auf noch 2,3 Millionen zurück

321.000 neue Mobilfunkvertragskunden

Im Mobilfunkbereich weist die Telekom Ende März 2024 rund 63,3 Millionen Mobilfunkkunden aus. Davon entfallen rund 25,5 Millionen auf Vertragskunden. In den ersten drei Monaten stieg die Zahl der lukrativen Mobilfunk-Vertragskunden um 321.000.