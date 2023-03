Telekom: Höhere Internetgeschwindigkeit bei rund 500.000 Anschlüssen

Der Internetausbau der Telekom beschert hunderttausenden Internetkunden schnelleres Internet. Der Konzern hat seit Jahresbeginn deutschlandweit die Internetgeschwindigkeit von rund 500.000 Anschlüssen erhöht. Allein im Februar 2023 waren es 354.000. Die Zahl der Glasfaser-Anschlüsse des Konzerns stieg im Februar um 262.000. Damit kommen insgesamt rund 5,7 Millionen Telekom-Kunden in den Genuss von echter Gigabit-Geschwindigkeit.

Internetausbau schreitet voran

Rund 29 Millionen deutsche Haushalte profitieren inzwischen von Internet-Geschwindigkeiten von mehr als 250 Mbit/s. Über 35 Millionen Kunden können Internet-Geschwindigkeiten von mindestens 100 Mbit/s nutzen. Die Telekom baut kontinuierlich neue Verteilerkästen und verbindet diese mit dem Glasfasernetz.

Bis zum Ende des Jahres 2023 will die Telekom nach eigenen Angaben ca. acht Millionen Glasfaseranschlüsse mit Gigabit-Geschwindigkeit zur Verfügung stellen.

Highspeed-Geschwindigkeiten von 1 Gbit/s erfordern beispielsweise einen Glasfaseranschluss (FTTH – Fiber To The Home). Damit sind Übertragungen großer Datenmengen möglich, wie z. B. der Empfang von ultrahochauflösendem TV (UHD).

Telekom-Tarife mit reduzierten Preisen und Sofortbonus

Um diese Geschwindigkeiten nutzen zu können, benötigen Kunden einen entsprechenden Vertrag. Es lohnt sich also, die aktuelle Internetgeschwindigkeit am eigenen Wohnort zu prüfen und gegebenenfalls in einen entsprechenden Vertrag zu wechseln.

Um in den Genuss von der Gigabit-Geschwindigkeit eines Glasfaseranschlusses zu kommen, ist die Buchung eines "MagentaZuhause GIGA"-Tarifs nötig. Diesen gibt es in fünf Varianten sowohl ohne MagentaTV, als auch mit MagentaTV bis zu MagentaTV MegaStream, in dem die Kosten für die Zugänge zu Netflix, Disney+ und RTL+ bereits enthalten sind. Alle Tarife von MagentaZuhause GIGA bieten 1 Gbit/s (1.000 Mbit/s) Download-Geschwindigkeit und 200 Mbit/s Upload. Außerdem gehört eine Festnetz-Flat ins deutsche Festnetz zu allen Tarifen.

Wer Festnetz- sowie Mobilfunkkunde der Telekom ist, profitiert zudem von MagentaEINS in Höhe von insgesamt 120 Euro: Damit erhalten Sie 24 Monate lang monatlich 5 Euro Rabatt auf Ihre Telekom-Mobilfunkrechnung sowie doppeltes Datenvolumen auf Ihren Telekom-Mobilfunkvertrag. Bei der Suche nach Tarifen ohne Gigabit-Geschwindigkeit werden Kunden z. B. bei Tarifen wie "MagentaZuhause XL inkl. MagentaTV MegaStream" fündig. In den ersten drei Monaten bietet die Telekom die Tarife zum rabattierten Preis an. Bei Bestellung über den Tarifrechner von Verivox erhalten Sie dabei 300 Euro Verivox-Sofortbonus.

Egal, für welchen "MagentaZuhause"-Tarif Sie sich entscheiden: Wenn Sie Ihren Telekom-Wunschtarif bei Verivox bestellen, erhalten Sie von Verivox einen Sofortbonus von mindestens 140 Euro. Dieser wird Ihnen auf Ihr im Vertrag angelegtes Konto überwiesen.

Telekom-Internettarife vergleichen