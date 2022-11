O2 vermarktet Festnetztarife im Glasfasernetz der Telekom

Der Festnetzanbieter Telefónica Deutschland bietet mit seiner Marke O2 ab dem 30. November 2022 gigabitfähige "O2 my Home"-Tarife auch über das FTTH-Netz der Deutschen Telekom an. Möglich macht dies eine Glasfaser-Kooperation mit dem Bonner Konzern. Das kündigte Telefónica Deutschland am Mittwoch an.

O2 erreicht über FTTH-Netz der Telekom Ende 2024 über zehn Millionen Haushalte

Aktuell können 4,5 Millionen Haushalte einen reinen Glasfaser-Anschluss der Telekom erhalten. An diese Zielgruppe richtet sich O2 zunächst. Bis Ende 2024 sollen über das FTTH-Netz der Telekom bundesweit bereits über zehn Millionen Haushalte erreichbar sein. Die Telekom will die Glasfaserverfügbarkeit ab 2025 jährlich um zusätzlich 2,5 Millionen Haushalte erhöhen.

Surfen mit bis zu 1 Gbit/s per Glasfaseranschluss

Die "O2 my Home"-Festnetzprodukte warten mit Surfgeschwindigkeiten zwischen 100 Mbit/s und 1 Gbit/s auf. Mit den Glasfaseranbietern UGG (Unsere Grüne Glasfaser) und wilhelm.tel arbeitet O2 schon länger zusammen. Nun kommt die Telekom hinzu. Alternativ bietet O2 über 22 Millionen Haushalten Gigabit-Internet über die Kabelnetze von Vodafone und Tele Columbus.

Im Glasfaser-Netz der Telekom lässt sich ab Ende November beispielsweise der Tarif "O2 my Home XL" buchen, der eine Download-Bandbreite von bis zu 500 Mbit/s beinhaltet. Der Tarif wird in den ersten zwölf Monaten für 44,99 Euro statt 54,99 Euro im Monat angeboten. Inklusive ist eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze. Der einmalige Anschlusspreis entfällt. Alle "O2 my Home"-Tarife sind auch als Flex-Variante ohne lange Vertragslaufzeit erhältlich.

O2-Bestandskunden sollen ab Februar 2023 in Glasfasertarife im Telekom-Netz wechseln können

Zunächst sollen die "O2 my Home"-Tarife im Telekom-Glasfasernetz nur für Neukunden buchbar sein, ab Februar 2023 können auch Bestandskunden in die Glasfasertarife wechseln. Alternativ gebe es bei Verfügbarkeit die "O2 my Home"-Produkte in den Netzen von UGG und wilhelm.tel ab 39,99 Euro pro Monat.

