Netflix: Preiserhöhung für Neu- und Bestandskunden

Das neue Drehen an der Preisschraube betrifft diesmal nicht nur Neukunden, sondern auch Bestandskunden von Netflix. Diese werden per E-Mail informiert und müssen zustimmen. Sonst endet der Vertrag. Ausnahme: Die Preise für das werbefinanzierte Abo bleiben auch weiterhin unverändert. Zuletzt hat Netflix 2021 die Preise in Deutschland erhöht.

Ohne Zustimmung endet der Vertrag

Netflix belässt es nicht bei Preiserhöhungen für Neukunden. Nun ist klar: Auch Bestandskunden wird der Streaming-Gigant stärker zur Kasse bitten. Dafür geht Netflix einen besonderen Weg: Bestandskunden müssen den neuen Konditionen ausdrücklich zustimmen. Tun sie das nicht, läuft der bestehende Vertrag zur nächsten Abrechnung automatisch aus. Das Unternehmen wird dazu eine E-Mail an alle betroffenen Kundinnen und Kunden versenden.

Entwarnung gibt es nur bei allen, die das werbefinanzierte Netflix Standard-Abo mit Werbung nutzen. Dessen monatliche Kosten erhöhen sich nicht.

Die neuen Preise für Netflix

Die Preise werden dann mit denen für Neukunden identisch sein, die im April 2024 erhöht wurden:

Netflix Standard-Abo: 13,99 Euro/Monat statt 12,99 Euro

Netflix Premium-Abo: 19,99 Euro/Monat statt 17,99 Euro

Netflix Basis-Abo (für Neukunden nicht mehr buchbar): 9,99 Euro/Monat statt 7,99 Euro

Netflix Standard-Abo mit Werbung: Unverändert 4,99 Euro/Monat

Erste Bestandskunden haben die Mail bereits von Netflix erhalten. Der Streaming-Dienst wird über die Preiserhöhung offenbar in Wellen informieren. Wer also in nächster Zeit keine E-Mail von Netflix bekommt, könnte später dennoch eine erhalten.

Bestandskunden wird Frist gesetzt

Die Zustimmung ist an eine Frist gebunden, die in der E-Mail angegeben ist. Wer Netflix also behalten will, um weiter zu streamen, muss in jedem Fall innerhalb dieser Frist tätig werden. Wer nicht zustimmt, dessen Vertrag wird von Netflix automatisch gekündigt.

Mit diesem Vorgehen erfüllt Netflix die gesetzlichen Vorschriften, die im Herbst 2023 vom Kammergericht Berlin bestätigt wurden: Demnach sind alle einseitigen Preiserhöhungen unwirksam. Indem Bestandskunden nun den neuen Preisen ausdrücklich zustimmen müssen, bleibt Netflix im gesetzlichen Rahmen.

Alternativen zu Netflix

Zwar gibt es zahlreiche Streaming-Anbieter. Allerdings sind viele Serien und Filme nur exklusiv auf Netflix zu sehen. Der Streaming-Dienst geht bereits seit einiger Zeit gegen Account-Sharing und VPN-Nutzung vor. Viele Netflix-Fans werden daher auch weiterhin dem Anbieter treu bleiben.